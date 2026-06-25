Izetbegović prvo pozivao na uklanjanje Dodika silom, a onda na pravosuđe BiH

Bakir je tražio da se objavi snimak našeg razgovora. Siguran sam da je on snimio. Dajem mu saglasnost da to uradi. I, svi drugi koji su taj razgovor snimali imaju moju saglasnost da ga objave. Napisao je ovo Milorad Dodika na Iksu, a ubrzo nakon toga snimak razgovora, u kojem prvenstveno pokušava da dobije odgovor na pitanje zašto mu je Bakir prijetio silom, proširio se društvenim mrežama.

„Zovem te, čujem da mi prijetiš nešto tamo, pa rekoh da vidim šta je? - Šta ti prijetim? - Jesi rekao da me treba skloniti silom? - Pa, moraće te neko u pravosuđu zaustaviti. - Nemoj se izvlačiti. Rekao si da treba silom da me eliminiše neko. Pa, da ti kažem...- Pa, nije pravosuđe sila. To je legalan postupak, a sila je sila“, moglo se čuti u objavljenom razgovoru lidera SNSD-a Milorada Dodika i lidera SDA Bakira Izetbegovića.

U sedam minuta dugog razgovora stala je i priča o Republici Srpskoj, BiH, Dejtonu, Izraelu, kilogramima, a spominjali su se i mudžahedini. Sigurnost kojoj je Bakir sa ekrana Federalne televizije izgovorio da Dodika silom treba ukloniti, odjednom je nestala i pretvorila se u nemušto pravdanje.

„Je l' ti to organizuješ neke mudžahedine protiv mene. - Ne daj Bože. - Ja dobijam informacije da mudžahedini hoće da likvidiraju mene i ti to kažeš. Znači, ti si nalogodavac?“ pitao je Dodik u razgovoru te nastavio:

„Nemaš kila ti nikome da prijetiš. - Imam dovoljno da sebe odbranim. - Ti sebe brani, ali tebe niko ne ugrožava. Pa, i ako pokuša, ako ugrozi. - Neće...ti si nama korisni idiot. Aj, zdravo Bakire. Pozdravi Sebiju“

Hoće li pozdraviti Sebiju, manje je bitno. Bitno je da se srdačno početkom mjeseca pozdravio sa predstavnicima stranaka koje pripadaju Evropskoj narodnoj stranci, među kojima su i lideri SDS-a i PDP-a. Potpisali su Deklaraciju porodice Evropske pučke stranke. Sa njima bi se Bakir rado oko svega dogovarao.

„Ako ta struktura, zaista, pobijedi na izborima, EPP, kao što je 2014. i ako se budu držali onoga što smo potpisali u Deklaraciji, to će biti potpuni preokret. Tamo nije samo evropski put u fokusu. Prije svega, sveta riječ, vladavina prava“, rekao je Izetbegović u razgovoru.

Uzda se Izetbegović i u to da će sa opozicijom iz Srpske riješiti i pitanje takozvane državne imovine. Založili su se i za sprovođenje presuda Suda Bih i odluka Ustavnog suda BiH. Sve to uz svesrdnu podršku Kristijana Šmita. Željka Cvijanović se pita da li u toj Deklaraciji stoji i uklanjanje silom Milorada Dodika.

„Njima je normalno da Kristijan Šmit može da mijenja zakonski radi šta radi, ali nije normalno da se vi oduprete tako nečemu. Jeste li se i o ovome dogovorili, da on priča ovako, da kaže da Dodika treba silom skloniti? Šta ste se dogovorili? Evo, Bakir kaže da ste se sve dogovorili“, rekla je srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.

Njihov cilj je Republika Srpska, njena imovina, sloboda i institucije, nisam ja – još je jedna od poruka Milorada Dodika.

„Zato im poručujem: Pobjeđivao sam vas do sada, pobijediću vas i ubuduće – i Bakira, i Blanušu i Sarajvukovića i sve potpisnike sarajevskih sporazuma i koalicije protiv Republike Srpske“, rekao je Dodik.

Podsjeća i da je samo prije godinu dana Bakir Izetbegović javno rekao da Srbi nemaju većeg i snažnijeg političara od Milorada Dodika.