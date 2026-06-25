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Upozorenje iz MUP-a KS: Preuzmite dokumenta u ovom roku ili će biti poništena

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 10:38

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Лична и возачка карта на столу.
Foto: ATV

Sektori za građanska stanja MUP-a Kantona Sarajevo imaju više hiljada nepreuzetih ličnih dokumenata građana, što dodatno opterećuje administraciju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo poziva građane da preuzmu svoje nove lične karte, vozačke dozvole i pasoše.

Iz te institucije navode da trenutno sektori za građanska stanja MUP-a Kantona Sarajevo imaju više hiljada nepreuzetih ličnih dokumenata građana, što dodatno opterećuje administraciju, te otežava pretrage novih ličnih dokumenata prilikom izdavanja.

Dodaju da veliki broj građana, iz nepoznatih razloga, odsustva ili zaboravnosti, ne preuzima nove lične dokumente nakon izdavanja, tako da ih trenutno samo u opštini Novi Grad, koja ima najviše stanovnika, ima više od 1.000.

Imajući u vidu gužve koje se stvaraju na izdavanju ličnih dokumenta u ljetnim mjesecima, važno je da građani preuzmu svoje dokumente, kako bi se oslobodila arhiva, rasteretila administracija i ubrzali poslovni procesi.

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Iako ne postoji zakonski rok za preuzimanje ličnih karata i vozačkih dozvola važno je blagovremenim preuzimanjem omogućiti nesmetan protok ličnih dokumenata u sektorima i efikasniju uslugu za građane.

Takođe, u slučaju nepreuzimanja putnih isprava duže od 120 dana, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo može poništiti dokument.

Lični dokumenti izdaju se na 11 lokacija (osam sektora za građanska stanja MUP-a Kantona Sarajevo), prema mjestu prebivališta i građani se za tu uslugu mogu obratiti svakog radnog dana od 7.30 do 16.00 sati, saopćeno je iz MUP-a KS, prenosi Oslobođenje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Sarajevo

MUP TK

Lična dokumenta

pasoš

Lična karta

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