Djevojka (24) sa područja opštine Brestovac u Hrvatskoj prijavila je policiji da je prevarena prilikom pokušaja rezervacije apartmana za ljetovanje.

Ona je početkom juna putem društvene mreže sa nepoznatom osobom dogovorila iznajmljivanje. Nakon uplate dogovorenog iznosa, osoba sa kojom je komunicirala prestala joj se javljati, saopštila je Policijska uprava požeško-slavonska.

Oštećena je naknadno stupila u kontakt sa stvarnim vlasnicima apartmana, koji su joj potvrdili da na njihov račun nije izvršena nikakva uplata.

Policija provodi istragu.

Kako funkcionišu ovakve prevare?

Slučajevi lažnog iznajmljivanja apartmana redovno se pojavljuju uoči turističke sezone. Prevaranti najčešće objavljuju oglase ili kontaktiraju potencijalne goste putem društvenih mreža i drugih internet platformi, tražeći avansnu uplatu prije nego što nestanu ili prekinu komunikaciju.

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Policija upozorava građane da budu posebno oprezni prilikom rezervacija putem interneta, da provjere identitet iznajmljivača, koriste provjerene platforme za rezervaciju i izbjegavaju uplate na račune osoba čiji identitet nije moguće pouzdano potvrditi.