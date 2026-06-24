Hemijsko oružje pronađeno u Sjevernoj Makedoniji

Dvije hemijske granate sa bojnim otrovom uništene su juče na vojnom poligonu Krivolak u Sjevernoj Makedoniji, saopšteno je na današnjoj konferenciji za medije. O tome su govorili direktor Direkcije za zaštitu i spasavanje Stojanče Angelov i Đorđi Stefanov, pirotehničar u Direkciji.

Oni su upozorili da bi njihova eventualna eksplozija u nekontrolisanim uslovima mogla da izazove štetne, pa čak i smrtonosne posljedice po zdravlje ljudi koji bi se našli u njihovoj blizini, javlja Kurir.mk.

"Artiljerijske granate kalibra 75 milimetara iz Prvog svjetskog rata, u slučaju aktiviranja, ne dovode do snažne eksplozije, već do oslobađanja i širenja toksičnih agenasa u okolinu. Takva granata izaziva opekotine kože, očiju i pluća. Efekti zavise od agensa — peckanje i suzenje očiju, kašalj, gušenje, otežano disanje. Simptomi se ponekad javljaju i sa zakašnjenjem, čak do 72 časa nakon eksplozije, i nije preporučljivo vraćati se na mjesto događaja", izjavio je Stefanov.

Jedna od uništenih granata pronađena je u selu Krklino, na ulazu u Bitolj, a druga u ataru sela Kremenica, na makedonsko-grčkoj granici, takođe u bitolskom regionu. Obje su pronađene na njivama.

Granate su juče na vojnom poligonu Krivolak uništili pirotehničar Stefanov i dvojica pripadnika MUP-a iz Jedinice za antiterorizam. Uništavanju su prisustvovali i pripadnici vojske sa sanitetskim vozilom, kao i vatrogasci iz protivpožarne službe u Negotinu.

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Prije Nove godine uništene su još dvije granate istog tipa.

"Te dvije granate pronađene su na obali Prespanskog jezera", podsjetio je pirotehničar Stefanov, naglasivši da eksplozija ovakvih granata može izazvati trovanje i gušenje i imati fatalne posljedice.

Direktor DZS-a Angelov apelovao je na građane da budu oprezni.

"Kada građani pronađu granate, bombe, puške, municiju i slična sredstva iz ratova u prirodi ili urbanim sredinama, ne treba da ih pomjeraju, već da odmah pozovu broj za hitne slučajeve 112, nakon čega će Direkcija za zaštitu i spasavanje preduzeti mjere uklanjanja opasnosti", rekao je Angelov.

(Telegraf)