Tramp: Iran pravi veoma velike ustupke, vidjećemo šta će se dogoditi

Komentari:0
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da Iran pravi veoma velike ustupke u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama.
"Pobjeđujemo u velikoj mjeri. Iran pravi veoma velike ustupke. Vidjećemo šta će se dogoditi", rekao je Tramp obraćajući se novinarima, prenosi Rojters.
Sporazum između SAD i Irana, prvi koji su potpisali američki i iranski predsjednik od Islamske revolucije 1979. godine, predviđa osnivanje fonda vrednog 300 milijardi dolara i ublažavanje pojedinih sankcija Iranu, Tanjug.
Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je ranije danas da su dve strane započele tehničke pregovore o sprovođenju sporazuma i najavio da će oni biti nastavljeni krajem mjeseca, najvjerovatnije u Švajcarskoj.
"Ako Iran želi dobar i stvaran sporazum, Sjedinjene Američke Države su otvorene za to. Ako ne želi, predsjednik (SAD) ima druge opcije", poručio je Rubio.
Najnovije
23
21
23
06
22
57
22
38
22
32
Trenutno na programu