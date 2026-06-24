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Tramp: Iran pravi veoma velike ustupke, vidjećemo šta će se dogoditi

24.06.2026 21:11

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Амерички предсједник Доналд Трамп гестикулира док напушта бину након конференције за медије на крају самита Г7 у Евијан ле Бену, Француска, у сриједу, 17. јуна 2026. године.
Foto: Vadim Ghirda/Tanjug/AP

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da Iran pravi veoma velike ustupke u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

"Pobjeđujemo u velikoj mjeri. Iran pravi veoma velike ustupke. Vidjećemo šta će se dogoditi", rekao je Tramp obraćajući se novinarima, prenosi Rojters.

Sporazum između SAD i Irana, prvi koji su potpisali američki i iranski predsjednik od Islamske revolucije 1979. godine, predviđa osnivanje fonda vrednog 300 milijardi dolara i ublažavanje pojedinih sankcija Iranu, Tanjug.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je ranije danas da su dve strane započele tehničke pregovore o sprovođenju sporazuma i najavio da će oni biti nastavljeni krajem mjeseca, najvjerovatnije u Švajcarskoj.

"Ako Iran želi dobar i stvaran sporazum, Sjedinjene Američke Države su otvorene za to. Ako ne želi, predsjednik (SAD) ima druge opcije", poručio je Rubio.

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Tagovi :

Donald Tramp

Iran

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