Zelenski, puklo je?

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski propustiće ključnu konferenciju o poslijeratnom oporavku u Poljskoj ove nedjelje, saopštio je Kijev, usred sve većeg diplomatskog spora između saveznika.

Zelenski je prošlog mjeseca razbjesnio Varšavu imenovanjem vojne jedinice po nacionalističkoj Ukrajinskoj ustaničkoj armiji (UPA), grupi koja je učestvovala u masakrima nad Poljacima tokom Drugog svjetskog rata.

Poljski predsjednik Karol Navrocki odgovorio je oduzimanjem Zelenskom najvišeg državnog odlikovanja, Ordena bijelog orla, što je navelo nekoliko visokih ukrajinskih zvaničnika da vrate svoja poljska odlikovanja.

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Spor prijeti da zaseni Konferenciju o oporavku Ukrajine, koja bi trebalo da počne u Gdanjsku u četvrtak i ima za cilj da okupi poslovne lidere i zvaničnike kako bi razgovarali o poslijeratnoj obnovi Ukrajine.

Portparol ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova Georgij Tihi rekao je da će premijerka Julija Sviridenko predvoditi delegaciju, navodeći potrebu da se izbjegne "prekomjerna politizacija" i "skandali".

"Preko diplomatskih kanala smo u stalnom kontaktu", rekla je ona o odnosima sa Poljskom.

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Varšava je jedan od glavnih saveznika Ukrajine od ruske invazije 2022. godine, prihvativši stotine hiljada izbjeglica i nudeći se kao logistički centar za zapadnu podršku Kijevu.

Konferencija – prethodno održana u Rimu, Berlinu i Luganu u Švajcarskoj – trebalo je da učvrsti poziciju Varšave kao susjeda i saveznika Kijeva, usred zabrinutosti u Poljskoj da bi mogla biti po strani tokom eventualnih mirovnih pregovora.

Ranije u utorak, poljski premijer Donald Tusk – politički protivnik Navrockog – nastojao je da smiri tenzije.

"Takođe računam na činjenicu da će i na poljskoj i na ukrajinskoj strani biti više ljudi koji će moći da se suprotstave ovim raspoloženjima i emocijama i koji će voditi i Poljsku i Ukrajinu ka budućnosti", rekao je on.

Uprkos tome što je saveznik Ukrajine, Tusk je rekao da je krivica za diplomatsku krizu na Kijevu i pozvao Zelenskog da promijeni svoju odluku da vojnu jedinicu nazove po UPA.