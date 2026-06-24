Rute uzburkao duhove: "Amerikanci koristili baze u Italiji za napade na Iran"; Reagovao Rim

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izazvao je buru reakcija nakon intervjua za američke medije, a u kojem je rekao kako su se baze u Italiji koristile za napade na Iran.

U izjavi za Foks njuz, Rute je rekao kako su baze u Italiji odigrale veliku ulogu u podršci Operaciji „Epski bijes“ te je naveo kako je 500 američkih aviona poletjelo s italijanskog tla.

„Zemlja za zemljom, saveznik za saveznikom, stavili su svoje baze na raspolaganje za operaciju Epski bijes“, poručio je.

Vođa Alijanse je takođe naveo slučaj Rumunije, gdje je glavni grad Bukurešt morao smanjiti komercijalne letove kako bi omogućio korišćenje svojih aerodroma kao objekata za avione-tankere.

„Sve se ovo dešava“, primijetio je Rute, pozivajući da se diskusija ne fokusira isključivo na trvenja između Vašingtona i nekih saveznika.

Vrlo brzo nakon intervjua reagovao je italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto.

„Kako bi se izbjegle nepotrebne i prividne kontroverze, Ministarstvo odbrane ponavlja bez straha od kontradikcije da su Italija i ministarstvo oduvijek djelovali u potpunosti u skladu s Ustavom, međunarodnim ugovorima i sporazumima“, naveo je italijanski ministar.

Nakon toga, pojasnio je šta su američki avioni radili na tlu Italije.

„Odobrene su samo tehničke i logističke, nekinetičke aktivnosti u okviru procedura utvrđenih postojećim sporazumima. Kad god je podnesen zahtjev koji je izlazio izvan ovog opsega, kao što je dobro poznato, Italija nije dala odobrenje“, ističe.

Zbog ove izjave, iz Italije su naveli kako su iznenađeni porukama koje je uputio generalni sekretar NATO-a.

„Zato je iznenađujuće da generalni sekretar NATO-a, koji nije imao nikakve veze s operacijom Epski bijes, nudi rekonstrukciju koja prenosi potpuno obmanjujuću poruku miješajući vrste odobrenih letova. Italija odobrava samo letove koji su dozvoljeni ugovorima i koji u potpunosti isključuju kinetičke aktivnosti. Kao što je oduvijek činila i nastaviće činiti u skladu s važećim sporazumima“, zaključio je.

(Kliks)