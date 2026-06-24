Snažan zemljotres pogodio sjevernu Kaliforniju!

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres magnitude 5.7 stepeni Rihtera zabilježen je u srijeda, 24. jun 2026 u 17:10 časova, na području sjeverne Kalifornije.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.3637 i dužine -123.2293, odnosno 112 km od Santa Rose.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 8.1 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju, prenosi Telegraf.
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