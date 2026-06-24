Snažan zemljotres pogodio sjevernu Kaliforniju!

Foto: Printscreen/Youtube

Zemljotres magnitude 5.7 stepeni Rihtera zabilježen je u srijeda, 24. jun 2026 u 17:10 časova, na području sjeverne Kalifornije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.3637 i dužine -123.2293, odnosno 112 km od Santa Rose. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 8.1 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.