Logo

Snažan zemljotres pogodio sjevernu Kaliforniju!

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 17:42

Komentari:

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Foto: Printscreen/Youtube

Zemljotres magnitude 5.7 stepeni Rihtera zabilježen je u srijeda, 24. jun 2026 u 17:10 časova, na području sjeverne Kalifornije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.3637 i dužine -123.2293, odnosno 112 km od Santa Rose.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 8.1 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zemljotres

kalifornija

Komentari (0)

Više iz rubrike

"Гори" Велика Британија: Оборен температурни рекорд за јун

Svijet

"Gori" Velika Britanija: Oboren temperaturni rekord za jun

25 min

0
Лопови украли појилиште, говеда остала без воде током великих врућина

Svijet

Lopovi ukrali pojilište, goveda ostala bez vode tokom velikih vrućina

28 min

0
Фан серије о серијском убици "Декстер" убио двојицу бивших цимера, раскомадао њихова тијела, спалио...

Svijet

Fan serije o serijskom ubici "Dekster" ubio dvojicu bivših cimera, raskomadao njihova tijela, spalio...

1 h

0
Примирје нарко картела и власти због Мундијала: Забиљежено САМО 26 убистава

Svijet

Primirje narko kartela i vlasti zbog Mundijala: Zabilježeno SAMO 26 ubistava

1 h

0

  • Najnovije

18

00

PARLATVMENT: Najbolje od druge sezone

17

58

Košarkaški pokret “Marina Maljković“ pokrenuo najljepšu priču o inkluziji u Banjaluci

17

54

Lansiran Marketing Lab – nova platforma za edukaciju iz marketinga, brendinga i društvenih mreža

17

52

Karan: Srpska gradi budućnost kroz znanje

17

42

Snažan zemljotres pogodio sjevernu Kaliforniju!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima