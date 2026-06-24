Fan serije o serijskom ubici "Dekster" ubio dvojicu bivših cimera, raskomadao njihova tijela, spalio...

Obožavalac televizijske serije o serijskom ubici „Dekster“ optužen je da je ubio dvojicu svojih bivših cimera, nakon čega je njihova tijela raskomadao, kremirao i ostatke ostavio u plitkim grobovima u blizini svoje kolibe u šumi, otkriveno je na suđenju.

Džejms Desboro (40) navodno je tijela dvojice svojih poznanika, Danijela Kolmana (43) i Klaudija Akvilina (57), isekao na dijelove prije nego što ih je spalio, a ostatke zakopao u zabačenom šumskom području u mjestu Stiker, u blizini Kornvola.

Optužen je da je svoje navodne žrtve ostavio u plitkim grobovima pored potoka u šumi, prenio je „Dejli mejl“ (Daily Mail).

Porotnicima je rečeno da je policija na tom mjestu pronašla oko 1.900 spaljenih fragmenata kostiju. Takođe je navedeno da je policijski ronilac u potoku pronašao dio ljudskog tkiva koji je pripadao Akvilinu, dok je tim za pretragu pronašao dva nespaljena dijela lopatice.

Fan of TV serial killer 'Dexter' murdered his two ex-roommates before dismembering and burying their bodies in 'shallow grave' near cabin in the woods, court hears https://t.co/vqM2FZSwnK — Daily Mail (@DailyMail) June 24, 2026

Sudu je rečeno da su ljudski ostaci pronađeni u blizini Desborove kolibe u šumi „Paramur vuds“ (Paramoore Woods).

Prema navodima tužilaštva, Desboro je pokušao da spali tijela i sakrije ih u plitkom grobu. Sudu je takođe rečeno da je Desboro koristio bankovnu karticu Klaudija Akvilina kako bi otputovao vozom u London i stvorio utisak da je Akvilino još živ. Međutim, kartica je kasnije pronađena u krovu njegove kolibe, prenosi Telegraf.

Tužilac Ahmed Hosain potvrdio je da će naučne analize, tekstualne poruke, bankovni izvodi i snimci sa sigurnosnih kamera biti korišćeni kao dokazi u sedmonedjeljnom suđenju.

Objasnio je da je Akvilino imao dugogodišnje probleme sa zavisnošću i malo stabilnosti u životu. Međutim, gotovo svakog dana zvao je majku u Italiji i imao jake porodične veze. Akvilino je živio u „Sendi lodžu“ (Sandy Lodge) između 9. januara i 11. aprila 2025. godine, ali je izbačen zbog krađe telefona drugog stanara, saopšteno je sudu.

Trojica muškaraca upoznala su se u zajedničkom smještaju „Sendi lodž“ u gradu Njukiju, u Kornvolu, namijenjenom osobama koje imaju probleme sa zavisnošću.

Desboro se pojavio pred Krunskim sudom u Vinčesteru, u grofoviji Hempšir, gdje mu se sudi po dvije tačke optužnice za ubistvo, što on negira. Tužilaštvo tvrdi da su ubistva počinjena prošlog ljeta.

On je ranije priznao krivicu za sprečavanje zakonite sahrane Danijela Kolmana i Klaudija Akvilina. Tužilac Ahmed Hosain izjavio je da je Desboro bio veliki obožavalac televizijske serije „Dekster“, u kojoj je glavni lik serijski ubica koji raskomadava tijela svojih žrtava.

Desboro je napustio „Sendi lodž“ tri dana prije Akvilina. Već 17. aprila, posljednjeg dana kada je Akvilino viđen živ, on je, kako je rečeno sudu, pozvao policiju jer ga je Desboro uplašio. Naveo je da je Desboro imao pajser i sjekiru i da je namjeravao da ošteti hotel dok je bio u „kamikaza“ režimu.

Desborov telefon bio je isključen između 16. i 22. aprila, što tužilaštvo smatra da nije slučajnost. Prije smrti, kako je rečeno sudu, Akvilino je imao ustaljen obrazac trošenja, ali je to prestalo poslije 18. aprila, nakon čega je počelo podizanje gotovine sa njegovog bankovnog računa.

Međutim, 24. juna Desboro je vozom otputovao od Kornvola do Padingtona u Londonu, a karta je plaćena Akvilinovom karticom. Kada je stigao u Padington, šetao je dva i po časa, a zatim se vratio kući. Tužilaštvo tvrdi da je to učinio kako bi stvorio utisak da je Akvilino još živ.

Policija je pronašla bankovne i SIM kartice Klaudija Akvilina. SIM kartica bila je skrivena ispod poda, a bankovna kartica u krovu kolibe. Policija je tragala i za Danijelom Kolmanom, koji je prijavljen kao nestala osoba. U avgustu je pretražen i potok u blizini kolibe. Pronađeni su ostaci kostiju, a DNK analiza je potvrdila da pripadaju Klaudiju Akvilinu.

„Čućete da je tijelo druge žrtve pronađeno raskomadano u plitkom grobu, nešto dalje od kolibe gospodina Desboroa. Čućete da je oko 18 metara nizvodno od potoka bila grobnica u kojoj je bila druga žrtva. Policijski ronilac otkrio je dio ljudskog tkiva koji je forenzički povezan sa Klaudijem Akvilinom. Potraga je nastavljena u oktobru 2025. godine, kada su pronađena dva nespaljena dijela lopatice. Sjekira je pronađena kako visi sa grane drveta blizu groba Danijela Kolmana. Bila je pored plitkog groba“, rekao je tužilac na suđenju, koje se nastavlja.