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Primirje narko kartela i vlasti zbog Mundijala: Zabilježeno SAMO 26 ubistava

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ATV redakcija
24.06.2026 16:22

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Примирје нарко картела и власти због Мундијала: Забиљежено САМО 26 убистава
Foto: Tanjug/AP/Julio Cortez

Meksičke vlasti objavile su da je 16. juna zabilježeno svega 26 ubistava, što predstavlja najniži broj u posljednjih deset godina, odnosno dvostruko manje nego pred početak Svjetskog prvenstva u fudbalu. Primirje je rezultat pojačanog prisustva vojske i policije, ali i naredbe šefova narko-kartela plaćenim ubicama („sicarios“) da se ni po koju cijenu ne miješaju u fudbal.

Naoružani muškarac, koji je prethodno pokušao da opljačka prodavnicu, bježao je pred potjerom, dok ga, s leđa, hicima iz automatske puške nije upucao policajac. Ubijeni je jedan od ukupno 26 mrtvih za 24 časa u državi u kojoj prosječno dnevno strada između 50 i 60 osoba.

U Meksiko Sitiju, Halisku i Gvadalahari zabilježeno je svega po jedno ubistvo, dok u Montereju, četvrtom meksičkom gradu u kojem se igraju utakmice Mundijala, za ta 24 časa nije ubijen niko.

Ipak, već poslije prve utakmice, odigrane 11. juna, grupa od nekoliko stotina maskiranih osoba napravila je haos u gradu, prevrtala automobile, razbijala izloge i u nekoliko navrata sukobila se sa policijom.

Fudbalsko primirje, kako su novonastalu situaciju opisali meksički dnevnici, rezultat je složenih okolnosti koje se tumače na različite načine. Prije početka prvenstva, u Meksiku je bilježeno prosječno 55 ubistava dnevno, što je, opet, ogroman napredak u odnosu na 2024. godinu, kada je dnevno bilježeno bezmalo 90 ubistava.

Neformalni dogovor o miru

Dio zasluga za ovakav trend, svakako, pripada šefovima narko-kartela, koji su, ako je vjerovati policijskim izvorima u Meksiku, naložili svojim vojnicima da se ni po koju cijenu ne miješaju u Mundijal, prije svega jer samo grad Gvadalahara od ovog sportskog događaja očekuje prihod od oko milijardu dolara.

Cunami svježeg novca je, tvrde meksički mediji, pažnju šefova kartela usmjerio ka uličnoj prostituciji i prodaji droge, prije nego ka obračunima sa rivalskim bandama i policijom.

Pad broja ubistava tumači se i prećutnim primirjem između kriminalaca i vlasti, koje su, kako se čini, odlučile da obustave velike operacije protiv šefova narko-kartela tokom trajanja Mundijala.

Od početka Svjetskog prvenstva nije zabilježena nijedna takva policijska akcija, mahom zbog straha da bi se mogle ponoviti scene iz februara, kada je tokom obračuna sa policijom ubijen lider Kartela nove generacije, Nemesio Ruben Osegera Servantes, poznat po nadimku El Menčo.

Strah od nasilja

Odmah zatim, stanovnici Haliska posakrivali su se po kućama strahujući od osvete pripadnika kartela, koji su u danima koji su uslijedili palili automobile, kamione i autobuse i pucali na policajce.

„Ostanite u kućama dok stanje ne bude pod kontrolom“, upozorio je tada guverner Haliska, Pablo Lemus Navaro, naređujući da se obustavi svaki vid javnog prevoza, kako bi se izbjegli problemi na blokadama puteva.

Nakratko je, zbog panike, zatvoren aerodrom, a otkazane su četiri utakmice fudbalske lige. U obračunima je ubijeno ukupno 70 osoba.

Nemesio Ruben Osegera Servantes godinama je smatran najmoćnijim kriminalcem u Meksiku, čiji su vojnici, plaćene ubice, odgovorni za nestanak najmanje 15.000 ljudi. Strahuje se da je ovaj broj i znatno veći, ali da porodice, iz straha od osvete kartela, dobar dio otmica jednostavno ne prijavljuju.

Krvave drame dio su meksičke svakodnevice već skoro dvije decenije, otkako su vlasti odlučile da zauzdaju narko-kartele, koji sa manje ili više uspjeha kontrolišu veliki dio finansijskih, bezbjednosnih i društvenih tokova ove države.

(RTS)

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FIFA

Svjetsko prvenstvo 2026

narko kartel

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