Dešan napušta Mundijal, Francuska ostaje bez selektora

Autor:ATV redakcija
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Selektor Francuske Didije Dešan napustiće Mundijel zbog porodične tragedije.
Dešan će propustiti derbi svoje grupe protiv Norveške u petak kako bi sa porodicom bio na sahrani majke koja je preminula u noći između ponedjeljka i utorka, prenose francuski mediji.
Ekipu će u njegovom odsustvu voditi pomoćnik Gaj Stefan.
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Francuska i Norveška poslije dva kola imaju maksimalnih šest bodova u Grupi I. Norvežanima će odgovarati i remi za prvo mjesto.
Utakmica se igra u petak od 21 čas u Bostonu.
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