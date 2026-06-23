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Dešan napušta Mundijal, Francuska ostaje bez selektora

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 22:55

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Дешан напушта Мундијал, Француска остаје без селектора
Foto: Tanjug/AP/Petr David Josek

Selektor Francuske Didije Dešan napustiće Mundijel zbog porodične tragedije.

Dešan će propustiti derbi svoje grupe protiv Norveške u petak kako bi sa porodicom bio na sahrani majke koja je preminula u noći između ponedjeljka i utorka, prenose francuski mediji.

Ekipu će u njegovom odsustvu voditi pomoćnik Gaj Stefan.

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Francuska i Norveška poslije dva kola imaju maksimalnih šest bodova u Grupi I. Norvežanima će odgovarati i remi za prvo mjesto.

Utakmica se igra u petak od 21 čas u Bostonu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Didje Dešan

Francuska

Svjetsko prvenstvo 2026

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