Dešan napušta Mundijal, Francuska ostaje bez selektora

Dešan će propustiti derbi svoje grupe protiv Norveške u petak kako bi sa porodicom bio na sahrani majke koja je preminula u noći između ponedjeljka i utorka, prenose francuski mediji.

Ekipu će u njegovom odsustvu voditi pomoćnik Gaj Stefan.

Fudbal Ronalda pitali o Mesijevom učinku: "Dalje.."

Francuska i Norveška poslije dva kola imaju maksimalnih šest bodova u Grupi I. Norvežanima će odgovarati i remi za prvo mjesto.

Utakmica se igra u petak od 21 čas u Bostonu.