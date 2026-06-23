Konačno Ronaldo! Portugal vodi protiv Uzbekistana

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Osporavan, kritikovan, ponižavan. Kristijano Ronaldo je u šestom minutu meča donio prednosti Portugalu protiv Uzbekistana i upisao prvi gol na Svjetskom prvenstvu u Americi.
Žo Kanselo je probio odbranu Uzbekistana po desnoj strani i centrirao u peterac. Ronaldo je osjetio trenutak i voleom zakucao loptu u protivničku mrežu.
1-0 Portugal.— Just Football (@JustFootball_20) June 23, 2026
GOOOOOOOOOOOOOOOOOAAALL!
RONALDO OPENS THE SCORING FOR PORTUGAL!!#PORUZB#Ronaldo
pic.twitter.com/iSgemWqrIW
Ovo je izuzetno važan pogodak za zvijezdu Portugala zbog mnogobrojnih optužbi da urušava igru reprezentacije.
Na to sve, pritisak na Ronalda je dodatno stavljen nakon pet golova Lionela Mesija na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
21
21
21
17
21
12
21
10
20
49
Trenutno na programu