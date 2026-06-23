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Konačno Ronaldo! Portugal vodi protiv Uzbekistana

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 19:20

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Коначно Роналдо! Португал води против Узбекистана
Foto: Tanjug/AP/Eric Gay

Osporavan, kritikovan, ponižavan. Kristijano Ronaldo je u šestom minutu meča donio prednosti Portugalu protiv Uzbekistana i upisao prvi gol na Svjetskom prvenstvu u Americi.

Žo Kanselo je probio odbranu Uzbekistana po desnoj strani i centrirao u peterac. Ronaldo je osjetio trenutak i voleom zakucao loptu u protivničku mrežu.

Ovo je izuzetno važan pogodak za zvijezdu Portugala zbog mnogobrojnih optužbi da urušava igru reprezentacije.

Na to sve, pritisak na Ronalda je dodatno stavljen nakon pet golova Lionela Mesija na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Kristijano Ronaldo

Portugal

Svjetsko prvenstvo 2026

Uzbekistan

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