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Baka od 100 godina postala hit Svjetskog prvenstva

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 18:19

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Бака-Меси
Foto: Društvena mreža X/Global Econ

Lionel Mesi, najbolji fudbaler svih vremena, nastavio je da ispisuje istoriju na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. On je u dvije utakmice postigao pet golova i došao do ukupne cifre - 18.

Mesi je na taj način izbio na prvo mjesto liste najboljih strelaca u istoriji Mundijala, prestigavši Miroslava Klosea koji je stao na 16 pogodaka i bio je neprikosnoven. Ipak, dobru šansu da ga prestigne imaće Kilijan Mbape, koji na svom kontu ima 16 golova i najmanje još jedno Svjetsko prvenstvo pred sobom.

Leo je u prvoj utakmici uspio da postigne tri gola protiv Alžira, dok je u narednoj protiv Austrije dva puta tresao mrežu i pored promašenog jedanaesterca u prvom poluvremenu.

Ipak, šou je ukrala jedna baka, koju je kamera usnimila na utakmici Argentine i Austrije.

"Navijač Mesija 100 godina" - piše na njenom transparentu.

(telegraf)

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Tagovi :

Leo Mesi

Svjetsko prvenstvo 2026

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