Skandal: Voditeljka u programu uživo rekla da je Mesijev otac umro

Argentinska voditeljka Florencija Penja (51) napustila je svoju funkciju na televiziji "Luzu TV" nakon nezapamćenog skandala koji je izazvala lažnom viješću da je Horhe Mesi, otac Lionela Mesija, preminuo.

Penja je ovu informaciju plasirala tokom emisije "El Show del Verano", tvrdeći da je 68-godišnji Horhe izgubio život. Povod za ovu jezivu dezinformaciju bio je snimak Lionela Mesija koji je viđen u suzama nakon jednog od svojih golova protiv Alžira, što je voditeljka pogrešno protumačila i odmah "proglasila" tragediju.

- Ne želim da prenosim loše vijesti, ali Mesijev otac je upravo preminuo. Usred Svjetskog prvenstva, on će morati da ode - izgovorila je Penja hladnokrvno u programu uživo, šokiravši naciju.

"Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

Ubrzo nakon sramne objave, oglasila se porodica Mesi zvaničnim saopštenjem, demantujući smrt i otkrivajući pravu istinu o zdravstvenom stanju Horhea Mesija.

- Porodica Mesi izvještava da Horhe prolazi kroz zdravstvene poteškoće. Trenutno je pod ljekarskim nadzorom, oporavlja se i njegovo stanje se uspješno popravlja. Želimo da izrazimo duboko nezadovoljstvo nedostatkom osjetljivosti, poštovanja i pristojnosti sa kojima su neki ljudi tretirali privatnu situaciju - stoji u saopštenju porodice, uz napomenu da samo najuži krug ljudi ima tačne informacije.

Nakon pobjede Argentine, i sam Lionel Mesi se osvrnuo na svoje emotivno stanje, potvrdivši da su suze bile plod teških trenutaka, ali ne i smrti oca.

- Zašto sam plakao? Bilo je to nešto potpuno nepovezano sa fudbalom. Prošao sam kroz neke teške dane, ali zahvalan sam saigračima jer su uvijek bili uz mene i dali mi snagu da to prebrodim - izjavio je kapiten Gaučosa.

(telegraf)