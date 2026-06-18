Pogledajte svih pet golova sa utakmice Švajcarska - BiH

Fudbaleri Švajcarske savladali su BiH sa 4:1 u utakmici drugog kola grupne faze Svjetskog prvenstva.

U 74. minutu Johan Manzambi, koji je tek ušao u igru, pogodio je iz sjajnog voleja za 1:0. Odbrana Bosne i Hercegovine je, iako veoma čvrsta na ovom meču, ipak kapitulirala.

A onda, još snažniji udarac. Igrao se 80. minut kada, do tog momenta sjajni Muharemović pravi faul na ivici kaznenog kao posljednji igrač u odbrani i dobija crveni karton.

Barbarezovi igrači nisu uspjeli do kraja da se saberu, a uslijedio je novi hladan tuš. U 84. minutu Švajcarska stiže do drugog gola, još jednom preko rezerviste sa klupe, Rubena Vargasa. Odložio mu je loptu Embolo, a fudbaler Sevilje rutinski pogodio dalji ugao za 2:0.

Tu nije bio kraj mukama BiH. Opet su u glavnim ulogama bili Vargas i Manzanbi, prvi kao asistent, a drugi kao strijelac drugi put ove večeri.

Tračak nade za Zmajeve donio je Mahnić u 90. minutu koji je sa oko 15 metara raspalio po lopti i lansirao je mrežu Švajcaraca.

Ipak, Švajcarci nisu htjeli da se utakmica završi tako. Do novog gola stigli su u drugom minutu sudijske nadoknade. Memić je pokupio Sou u kaznenom prostoru a sudija je pokazao na bijelu tačku. Odgovornost je preuzeo Džaka koji je bio siguran i stavio tačku na I.