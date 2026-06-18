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Nema veze s fudbalom: Porodica otkrila zašto je Mesi plakao

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 21:32

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Меси на утакмици с Алжиром
Foto: Tanjug/AP Photo/Charlie Riedel

Reprezentativac Argentine Leo Mesi je na prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu protiv Alžira (3:0) još jednom pokazao zašto je jedan od najboljih fudbalera u istoriji.

On je na toj utakmici postigao het-trik, to jest sva tri gola za reprezentaciju Argentine, a mnoge je začudilo zašto je u jednom trenutku počeo da plače.

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Povodom toga se njegova porodica oglasila saopštenjem u kojem je objasnila o čemu se radi.

Nema veze s fudbalom i riječ je o zdravstvenom stanju oca slavnog fudbalera Horhea Mesija.

"Porodica Mesi obavještava javnost da se Horhe Mesi trenutno suočava sa zdravstvenim problemom. U ovom trenutku nalazi se pod medicinskim nadzorom, oporavlja se i njegovo stanje se povoljno razvija u okviru zdravstvenog problema kroz koji prolazi. Povodom izvještaja, glasina i spekulacija koje su se pojavile posljednjih sati, porodica želi da izrazi duboku zabrinutost zbog nedostatka senzibiliteta, poštovanja i diskrecije sa kojom su pojedinci pristupili pitanju koje je isključivo privatna porodična stvar", navedeno je u saopštenju porodice Mesi.

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Potom je dodato:

"Porodica takođe želi da pojasni da samo najbliži članovi Horheove porodice imaju stvarne i tačne informacije o njegovom stanju. Stoga se nijedna verzija, izjava ili informacija koja ne dolazi direktno od porodice i njenih zvaničnih kanala ne može smatrati validnom niti istinitom. U trenucima poput ovih molimo za odgovornost, razboritost i humanost. Zdravlje jedne osobe i mir njenih najbližih ne bi smjeli da budu predmet spekulacija niti neodgovornog medijskog izvještavanja. Iskreno zahvaljujemo na izrazima podrške, poštovanja i zabrinutosti koje smo primili i molimo da se tokom ovog perioda poštuju Horheova privatnost, poverljivost i lični prostor, kao i privatnost cijele njegove porodice. Sve relevantne novosti porodica će blagovremeno saopštiti putem odgovarajućih zvaničnih kanala. Hvala na razumijevanju", stoji u saopštenju, piše "Sport klub".

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Lionel Mesi

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Argentina

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