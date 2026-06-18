Logo
Large banner

Nakon Južne Koreje i Južna Afrika šokirala Češku

Autor:

Stevan Lulić
18.06.2026 19:59

Komentari:

0
Чешка - Јужна Африка
Foto: Tanjug/AP Photo/Mike Stewart

Fudbaleri Češke i Južne Afrike remizirali su u drugom kolu grupe A na Svjetskom prvenstvu.

Česi su rano došli do prednosti, ali su Južnoafrikanci uspjeli da dođu do gola koji im je donio bod i nadu za prolaz dalje, iako su u ipak u teškoj situaciji pred posljednje kolo.

Reprezentacija Češke je agresivno krenula i do prednosti došla već u petom minutu.

Coufal je dobro izveo aut, Hložek je dodao loptu do Sadileka koji je bio u kaznenom prostoru kome nije bilo teško da savlada golmana Južne Afrike.

Iako je bilo nekih pokušaja, do kraja prvog dijela nije bilo značajnijih prilika pa se na poluvrijeme otišlo sa rezultatom iz petog minuta.

Fudbaleri Češke su snažnije krenuli i u drugom poluvremenu ali nisu uspijevali da probiju bedem i ponovo zatresu mrežu.

Umjesto toga, kazna stiže pred sam kraj. Česi su u 81. minutu skrivili penal koji u 93. uspješno realizuje Mokoena.

Nakon toga kao da se Južna Afrika izdigla i osjetila da bi mogla do svih bodova te je u nekoliko navrata zaprijetila, ali do gola nije mogla.

Prijetila je i Češka, ali se Južna Afrika uspjela odbraniti tako da obje reprezentacije sada imaju po jedan bod.

Podsjećamo, Češka je u prvom kolu izgubila od Južne Koreje sa 2:1, dok je Meksiko bio bolji od Južne Afrike rezultatom 2:0.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Južna Afrika

Češka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Адела Смајић

Fudbal

Kćerka bivšeg reprezentativca BiH: Navijam za Švajcarsku

3 h

0
Мурат Јакин и Ремо Фројлер

Fudbal

Dobre vijesti za Zmajeve: Težak udarac za Švajcarsku pred BiH

4 h

0
Навијачи БиХ заиграли коло

Fudbal

Navijači BiH zaigrali Užičko kolo usred Kalifornije

4 h

1
Дјечак из Ливна открио за кога навија

Fudbal

Htio sam navijati za Srbe: Dječak iz Livna postao hit u regionu

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

21

52

Milica Todorović raznježila javnost riječima o sinu: ''Kad mi se nasmije, mogu da crknem''

21

48

Na meti čak 217 aplikacija: Rokarola može da vas opelješi

21

36

Tramp: Očekujem potpuni prekid vatre na Bliskom istoku, uključujući i u Libanu

21

32

Nema veze s fudbalom: Porodica otkrila zašto je Mesi plakao

21

25

Oglasio se Vico Zeljković: Nestrpljiv sam, ali ostajemo fokusirani

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner