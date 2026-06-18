Nakon Južne Koreje i Južna Afrika šokirala Češku

Fudbaleri Češke i Južne Afrike remizirali su u drugom kolu grupe A na Svjetskom prvenstvu.

Česi su rano došli do prednosti, ali su Južnoafrikanci uspjeli da dođu do gola koji im je donio bod i nadu za prolaz dalje, iako su u ipak u teškoj situaciji pred posljednje kolo.

Reprezentacija Češke je agresivno krenula i do prednosti došla već u petom minutu.

Coufal je dobro izveo aut, Hložek je dodao loptu do Sadileka koji je bio u kaznenom prostoru kome nije bilo teško da savlada golmana Južne Afrike.

Iako je bilo nekih pokušaja, do kraja prvog dijela nije bilo značajnijih prilika pa se na poluvrijeme otišlo sa rezultatom iz petog minuta.

Fudbaleri Češke su snažnije krenuli i u drugom poluvremenu ali nisu uspijevali da probiju bedem i ponovo zatresu mrežu.

Umjesto toga, kazna stiže pred sam kraj. Česi su u 81. minutu skrivili penal koji u 93. uspješno realizuje Mokoena.

Nakon toga kao da se Južna Afrika izdigla i osjetila da bi mogla do svih bodova te je u nekoliko navrata zaprijetila, ali do gola nije mogla.

Prijetila je i Češka, ali se Južna Afrika uspjela odbraniti tako da obje reprezentacije sada imaju po jedan bod.

Podsjećamo, Češka je u prvom kolu izgubila od Južne Koreje sa 2:1, dok je Meksiko bio bolji od Južne Afrike rezultatom 2:0.