Htio sam navijati za Srbe: Dječak iz Livna postao hit u regionu

Dječak iz Livna postao je hit na društvenim mrežama komentarišući za koga navija na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u fudbalu.

Razgovarajući s novinarkom "N1" on je rekao da navija za reprezentacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

"Htio sam i za Srbe, samo što se oni nisu kvalifikovali", rekao je ovaj dječak.

On je dodao da je pogledao utakmicu BiH i Kanade kojom je bh. reprezentacija započela svoj nastup na ovom prvenstvu.

"Dobri su za razliku od 2014", kaže on.

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"Brat priča o 2014, a nije se ni rodio tad. Koji kralj", jedan je od brojnih komentara.

"Blago tvojim roditeljima što su te pravo vaspitali, živ nam bio 105 godina", drugi je komentar.

"Roditelji ovog djeteta su napravili najbolji posao na svijetu", piše u jednom komentaru.

Inače, Bosna i Hercegovina večeras, 18. juna, igra svoju drugu utakmicu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u fudbalu, a snage će od 21 čas odmjeriti sa Švajcarskom.

Prvu utakmicu reprezentativci BiH odigrali su u petak, 12. juna, protiv Kanade, a rezultat je bio 1:1.