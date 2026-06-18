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Htio sam navijati za Srbe: Dječak iz Livna postao hit u regionu

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ATV redakcija
18.06.2026 15:43

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Дјечак из Ливна открио за кога навија
Foto: N1

Dječak iz Livna postao je hit na društvenim mrežama komentarišući za koga navija na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u fudbalu.

Razgovarajući s novinarkom "N1" on je rekao da navija za reprezentacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

"Htio sam i za Srbe, samo što se oni nisu kvalifikovali", rekao je ovaj dječak.

On je dodao da je pogledao utakmicu BiH i Kanade kojom je bh. reprezentacija započela svoj nastup na ovom prvenstvu.

"Dobri su za razliku od 2014", kaže on.

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"Brat priča o 2014, a nije se ni rodio tad. Koji kralj", jedan je od brojnih komentara.

"Blago tvojim roditeljima što su te pravo vaspitali, živ nam bio 105 godina", drugi je komentar.

"Roditelji ovog djeteta su napravili najbolji posao na svijetu", piše u jednom komentaru.

Inače, Bosna i Hercegovina večeras, 18. juna, igra svoju drugu utakmicu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u fudbalu, a snage će od 21 čas odmjeriti sa Švajcarskom.

Prvu utakmicu reprezentativci BiH odigrali su u petak, 12. juna, protiv Kanade, a rezultat je bio 1:1.

@n1_hrvatska

Najslađa podrška Vatrenima stiže i iz Livna: "Navijam za Bosnu i Hrvatsku, htio sam i za Srbe, ali se oni nisu kvalificirali" 😅❤️😍 #n1info #fyp #vatreni #reprezentacija #sport #nogomet #fifaworldcup #n1croatia #croatia #explore

♬ original sound - N1 Hrvatska

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Fudbalska reprezentacija Srbije

Fudbalska reprezentacija BiH

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