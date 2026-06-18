Lavrov: Rusija će odgovoriti na ukrajinske napade

Rusija će, kao odgovor na napade Kijeva, započeti redovne udare na mete u Ukrajini od kojih zavisi borbena sposobnost njenih oružanih snaga, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Nije slučajno što je predsjednik Vladimir Putin prije izvjesnog vremena, poslije još jednog terorističkog napada Kijeva, najavio da ćemo sada redovno vršiti masovne udare na mete koje direktno utiču na borbenu sposobnost Oružanih snaga Ukrajine - rekao je Lavrov novinarima na marginama samita Rusija - Asocijacija zemalja Jugoistočne Azije.

Izjava Lavrova uslijedila je nakon novog ukrajinskog masovnog napada dronovima na Moskvu.

(SRNA)