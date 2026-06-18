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Minić sa Šindelkovom: Srpska pruža podršku svim potencijalnim investitorima

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 15:39

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Минић и Шинделкова
Foto: Vlada Republike Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banjoj Luci sa ambasadorkom Republike Češke u BiH Janom K. Lolić Šindelkovom.

Tokom sastanka, premijer Minić upoznao je češku ambasadorku sa investicionim planovima Republike Srpske, kao i sa ključnim makroekonomskim pokazateljima.

On je istakao da Republika Srpska pruža punu podršku i brojne stimulativne mjere svim potencijalnim investitorima, posebno onim koji su opredijeljeni za razvoj „grinfild“ investicija. Takođe, istakao je da u brojnim oblastima postoji značajan prostor za unapređenje privrednih veza sa Republikom Češkom.

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Tagovi :

Savo Minić

Jana K. Lolić Šindelkova

Češka

Republika Srpska

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