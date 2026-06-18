Minić sa Šindelkovom: Srpska pruža podršku svim potencijalnim investitorima

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banjoj Luci sa ambasadorkom Republike Češke u BiH Janom K. Lolić Šindelkovom.
Tokom sastanka, premijer Minić upoznao je češku ambasadorku sa investicionim planovima Republike Srpske, kao i sa ključnim makroekonomskim pokazateljima.
On je istakao da Republika Srpska pruža punu podršku i brojne stimulativne mjere svim potencijalnim investitorima, posebno onim koji su opredijeljeni za razvoj „grinfild“ investicija. Takođe, istakao je da u brojnim oblastima postoji značajan prostor za unapređenje privrednih veza sa Republikom Češkom.
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