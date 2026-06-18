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Karan: Nastavljamo da unapređujemo uslove za obrazovanje

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 14:35

Komentari:

2
Предсједник Републике Српске
Foto: ATV

Nova informatička oprema će učenicima i nastavnicima Ekonomske škole u Bijeljini omogućiti moderniju i kvalitetniju nastavu, rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

"Nastavljamo da unapređujemo uslove za obrazovanje širom Republike Srpske", napisao je predsjednik Srpske na Iksu

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Tagovi :

Siniša Karan

Bolje škole za bolju budućnost

Republika Srpska

Ekonomska škola

Bijeljina

Komentari (2)

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