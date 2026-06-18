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Nova informatička oprema će učenicima i nastavnicima Ekonomske škole u Bijeljini omogućiti moderniju i kvalitetniju nastavu, rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

"Nastavljamo da unapređujemo uslove za obrazovanje širom Republike Srpske", napisao je predsjednik Srpske na Iksu ⏩️ Nova informatička oprema će učenicima i nastavnicima Ekonomske škole u Bijeljini omogućiti moderniju i kvalitetniju nastavu.



▶️ Nastavljamo da unapređujemo uslove za obrazovanje širom Republike Srpske. pic.twitter.com/IW55EoZoet — Siniša Karan (@sinisa_karan) June 18, 2026

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