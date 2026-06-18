Logo

Srbija donirala 227,4 miliona KM Srpskoj: Finansirano 138 projekata širom Republike

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 14:20

Komentari:

1
Влада Републике Српске
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Informaciju o odobravanju i upotrebi 227.400.000 KM donatorskih sredstava Vlade Srbije, od čega je raspoređeno 211.900.000 KM za finansiranje 138 projekata u opštinama i gradovima.

Od septembra 2017. godine Vlada Srbije doznačila je Republici Srpskoj putem Ministarstva finansija Republike Srpske donatorska sredstva u pomenutom iznosu.

Finansirana su ulaganja u sve nivoe obrazovanja, putnu, privrednu, sportsku i socijalnu infrastrukturu, zdravstvo i druge oblasti, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću nakon današnje sjednice.

Među značajnijim projektima finansiranim donatorskim sredstvima su projekat sufinansiranja izgradnje i opremanja novog objekta, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja postojećeg objekta Bolnice Zvornik, projekat sanacije Mosta kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića preko rijeke Drine između Zvornika i Malog Zvornika, kao i projekat rekonstrukcije Doma zdravlja.

U Trebinju je finansiran projekat revitalizacije Starog grada, projekat izgradnje vrtića u naselju Gorica, projekat izgradnje pravoslavnog duhovnog centra u Mrkonjićima-Popovo polje, rodnom mjestu Svetog Vasilija Ostroškog.

Iz donatorskih sredstava Srbije finansiran je projekat izgradnje trga Republike Srbije u Istočnom Novom Sarajevu, te projekat završetka izgradnje i unutrašnje opremanje pozorišta u ovoj opštini.

Na području Bijeljine finansiran je projekat sanacije i rekonstrukcija objekta javne namjene "Sokolski dom", projekat rekonstrukcije sportske dvorane u sklopu Gimnazije, te projekat izgradnje sportske dvorane u okviru škole u Velikoj Obarskoj.

U opštini Mrkonjić Grad sufinansiran je projekat rekonstrukcije regionalnog puta Crna Rijeka-Bjelajci, projekat rekonstrukcije enterijera i nabavke opreme u srednjim školama, te projekat izgradnje sportsko-rekreativnog centra Luk.

U Vlasenici je finansirana izgradnja Studentsko-đačkog doma "Srbija", te rekonstrukcija vrtića.

Za opšte namjene je izdvojeno 85,1 milion KM, 39,1 milion KM je bila podrška Budžetu Republike Srpske, dok su budžeti Kostajnice, Kozarske Dubice i Nevesinja posebno podržani sa 17 miliona KM.

Za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom virusa korona iz donacija Srbije je izdvojeno 23,8 miliona KM /sredstva odobrena Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, Institutu za javno zdravstvo, Fondu zdravstvenog osiguranja, Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite i domovima zdravlja Bijeljina i Kalinovik/.

Ulagano je na teritoriji šest jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH - Drvar, Glamoč, Bosanski Petrovac, Bosansko Grahovo, Bosanska Krupa i Mostar.

Ukupno raspoređena donatorska sredstva za FBiH iznose 13,3 miliona KM, a finansirano je 26 projekata iz oblasti putne infrastrukture, vodosnabdijevanja, školstva, zdravstva, kulture i sporta, te ulaganja u obnovu i izgradnju pravoslavnih hramova, a sredstva su izdvojena i za podršku podršku budžetu opštine Drvar.

Ukupno raspoređena donatorska sredstva za Brčko distrikt BiH iznose 998.000 KM i usmjerena su za finansiranje izgradnje vrtića, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vlada Republike Srpske

Vlada Republike Srbije

donacija

Škola

bolnica

Vrtić

Komentari (1)

Više iz rubrike

Економска школа Бијељина

Republika Srpska

Učenicima u Srpskoj obezbijediti što bolje uslove za učenje i sticanje vještina

2 h

0
Влада Републике Српске хитна сједница

Republika Srpska

Utvrđen Prijedlog izmjene Zakona o eksproprijaciji radi izgradnje auto-puta i gasovoda

3 h

0
Жељезнице Српске: Захваљујући Влади ријешено питање плата, за остало слиједе преговори

Republika Srpska

Željeznice Srpske: Zahvaljujući Vladi riješeno pitanje plata, za ostalo slijede pregovori

3 h

0
Влада Републике Српске сједница

Republika Srpska

Vlada Srpske usvojila Uredbu o podsticajima za ulaganja od posebnog značaja

3 h

0

  • Najnovije

16

32

Lažirao da je žrtva pljačke, pa odsjekao sebi stopalo da bi uzeo novac od osiguranja

16

23

Cijena barela nafte pala ispod 77 dolara

16

17

Nataša Bekvalac objavila sliku sa zgodnim muškarcem: Šta stoji iza svega?

16

17

Otkriveno gdje je dječak ubica iz Ribnikara i šta se dešava s njim

16

11

Lavrov: Rusija će odgovoriti na ukrajinske napade

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima