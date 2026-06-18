Srbija donirala 227,4 miliona KM Srpskoj: Finansirano 138 projekata širom Republike

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Informaciju o odobravanju i upotrebi 227.400.000 KM donatorskih sredstava Vlade Srbije, od čega je raspoređeno 211.900.000 KM za finansiranje 138 projekata u opštinama i gradovima.

Od septembra 2017. godine Vlada Srbije doznačila je Republici Srpskoj putem Ministarstva finansija Republike Srpske donatorska sredstva u pomenutom iznosu.

Finansirana su ulaganja u sve nivoe obrazovanja, putnu, privrednu, sportsku i socijalnu infrastrukturu, zdravstvo i druge oblasti, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću nakon današnje sjednice.

Među značajnijim projektima finansiranim donatorskim sredstvima su projekat sufinansiranja izgradnje i opremanja novog objekta, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja postojećeg objekta Bolnice Zvornik, projekat sanacije Mosta kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića preko rijeke Drine između Zvornika i Malog Zvornika, kao i projekat rekonstrukcije Doma zdravlja.

U Trebinju je finansiran projekat revitalizacije Starog grada, projekat izgradnje vrtića u naselju Gorica, projekat izgradnje pravoslavnog duhovnog centra u Mrkonjićima-Popovo polje, rodnom mjestu Svetog Vasilija Ostroškog.

Iz donatorskih sredstava Srbije finansiran je projekat izgradnje trga Republike Srbije u Istočnom Novom Sarajevu, te projekat završetka izgradnje i unutrašnje opremanje pozorišta u ovoj opštini.

Na području Bijeljine finansiran je projekat sanacije i rekonstrukcija objekta javne namjene "Sokolski dom", projekat rekonstrukcije sportske dvorane u sklopu Gimnazije, te projekat izgradnje sportske dvorane u okviru škole u Velikoj Obarskoj.

U opštini Mrkonjić Grad sufinansiran je projekat rekonstrukcije regionalnog puta Crna Rijeka-Bjelajci, projekat rekonstrukcije enterijera i nabavke opreme u srednjim školama, te projekat izgradnje sportsko-rekreativnog centra Luk.

U Vlasenici je finansirana izgradnja Studentsko-đačkog doma "Srbija", te rekonstrukcija vrtića.

Za opšte namjene je izdvojeno 85,1 milion KM, 39,1 milion KM je bila podrška Budžetu Republike Srpske, dok su budžeti Kostajnice, Kozarske Dubice i Nevesinja posebno podržani sa 17 miliona KM.

Za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom virusa korona iz donacija Srbije je izdvojeno 23,8 miliona KM /sredstva odobrena Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, Institutu za javno zdravstvo, Fondu zdravstvenog osiguranja, Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite i domovima zdravlja Bijeljina i Kalinovik/.

Ulagano je na teritoriji šest jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH - Drvar, Glamoč, Bosanski Petrovac, Bosansko Grahovo, Bosanska Krupa i Mostar.

Ukupno raspoređena donatorska sredstva za FBiH iznose 13,3 miliona KM, a finansirano je 26 projekata iz oblasti putne infrastrukture, vodosnabdijevanja, školstva, zdravstva, kulture i sporta, te ulaganja u obnovu i izgradnju pravoslavnih hramova, a sredstva su izdvojena i za podršku podršku budžetu opštine Drvar.

Ukupno raspoređena donatorska sredstva za Brčko distrikt BiH iznose 998.000 KM i usmjerena su za finansiranje izgradnje vrtića, prenosi Srna.