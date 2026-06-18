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Željeznice Srpske: Zahvaljujući Vladi riješeno pitanje plata, za ostalo slijede pregovori

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ATV redakcija
18.06.2026 13:45

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Жељезнице Српске: Захваљујући Влади ријешено питање плата, за остало слиједе преговори

Uprava "Željeznica Republike Srpske" održala je danas sastanak sa predstavnicima tri reprezentativne sindikalne organizacije kako bi došli do najboljeg rješenja za popravljanje materijalnog položaja radnika.

Vršilac dužnosti generalnog direktora "Željeznica" Dragan Zelenković zahvalio je Vladi Republike Srpske koja je obezbijedila sredstva za isplatu plata za tekuću godinu, te izrazio nadu da neće doći do najavljivanog protesta određenog dijela zaposlenih.

- Pokušavamo da vratimo dodatke koje traže sindikati, međutim, moramo biti svjesni činjenice da smo ostali na 23 odsto prevoza kojeg smo imali. Zahvaljujući Vladi riješili smo pitanje plata, za sve ostalo slijede pregovori - rekao je novinarima Zelenković, piše Srna.

Prema njegovim riječima, Uprava preduzeća pokušava da kroz dijalog sa sindikatom nađe najbolje moguće rješenje, ali da trenutno nije realno očekivati povećanje iznosa plata.

- Mi se borimo da zadržimo i postojeći broj radnika i da isplaćujemo plate na postojećem nivou - istakao je Zelenković.

On je poručio da se svi međusobno trebaju pogledati u oči i sagledati realnost, te vidjeti mogu li se zahtjevi finansijski ispoštovati, jer, kako je naveo, nije realno od resornog ministarstva i Vlade Republike Srpske tražiti dodatna sredstva.

U ovom trenutku, dodao je Zelenković, do dodatnih sredstava se može doći isključivo iz unutrašnje rezerve, odnosno kroz smanjenje troškova i povećanje prevoza roba i putnika.

Predsjednik Samostalnog sindikata Saobraćajno-transportne djelatnosti "Željeznica" Dragan Peulić kaže da će ishod sastanka sa resornim ministarstvom uticati na to da li će doći do protesta.

On je konstatovao da doznačena grantovska sredstva Vlade Srpske obezbjeđuju redovnost isplate plata radnicima, ali ne i povećanje iznosa.

Peulić je naveo i da sindikati insistiraju da se ispoštuju njihovi zahtjevi po dogovoru od 16. februara, između ostalih - vraćanje dodatka na uslove rada.

- Čekamo sastanak sa resornim ministrom da vidimo šta dalje - rekao je Peulić.

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Tagovi :

Željeznice Republike Srpske

Vlada Republike Srpske

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