Jović najavio finansijsku pomoć za devetočlanu porodicu iz sela Panjik

Vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Slađan Jović posjetio je danas devetočlanu porodicu Dejana Petkovića u srpskom povratničkom selu Panjik, koja je u požaru ostala bez krova nad glavom.

Zahvaljujući brzoj reakciji predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića, ova porodica koja se trenutno nalazi u privremenom smještaju dobiće novu montažnu kuću.

Direktor Jović je prilikom današnje posjete najavio da će i Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije obezbijediti finansijsku pomoć ovoj porodici kako bi se mogla što prije vratiti normalnom životu. On je istakao da je najvažnije da u ovom požaru nije bilo povrijeđenih.

Porodici Panjik izgorila kuća

Jović je, takođe, napomenuo da ovo selo administrativno pripada gradu Lukavcu u Federaciji te da Sekretarijat s Vladom Republike Srpske u kontinuitetu pomaže srpsko povratničko stanovništvo i finansira projekte koji su od važnosti za njihov održivi povratak. Pored obnove i izgradnje, veoma je važno rješavanje komunalne i javne infrastrukture, ali i finansiranje svih nepredviđenih situacija koje ugrožavaju egzistenciju srpskog povratničkog stanovništva, saopšteno je iz RSRLM.