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Počinje prva Međunarodna konferencija "Gradimo region - Trebinje 2026"

18.06.2026 10:19

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Требиње конференција Градимо регион
Foto: ATV

Počinje prva po redu konferencija pod nazivom "Gradimo region - Trebinje 2026", a na događaj su stigli i najviši zvaničnici Republike Srpske.

Konferenciji prisustvuju predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović, kao i ministar trgovine i turizma Ned Puhovac.

Prisutni su i generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović, generalni direktor "Autoputeva Republike Srpske" Radovan Višković, gradonačelnik Trebinja Marko Ćurić, te brojni gradonačelnici i načelnici lokalnih zajednica iz Srpske i regiona.

Zvaničnici su po dolasku pogledali maketu Novog Trebinja, a koja predstavlja jedan od najznačajnijih kapitalnih projekata za Trebinje.

Trebinje 2026 –Gradimo region

Konferencija okuplja predstavnike vlada, gradova i kompanija koji su lideri u oblasti građevinarstva, infrastrukture i prostornog planiranja u ovom dijelu Evrope.

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Trebinje

Trebinje 2026: Gradimo region

Konferencija

Milorad Dodik

Savo Minić

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