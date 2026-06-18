Počinje prva Međunarodna konferencija "Gradimo region - Trebinje 2026"

Počinje prva po redu konferencija pod nazivom "Gradimo region - Trebinje 2026", a na događaj su stigli i najviši zvaničnici Republike Srpske.

Konferenciji prisustvuju predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović, kao i ministar trgovine i turizma Ned Puhovac.

Prisutni su i generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović, generalni direktor "Autoputeva Republike Srpske" Radovan Višković, gradonačelnik Trebinja Marko Ćurić, te brojni gradonačelnici i načelnici lokalnih zajednica iz Srpske i regiona.

Zvaničnici su po dolasku pogledali maketu Novog Trebinja, a koja predstavlja jedan od najznačajnijih kapitalnih projekata za Trebinje.

Trebinje 2026 –Gradimo region

Konferencija okuplja predstavnike vlada, gradova i kompanija koji su lideri u oblasti građevinarstva, infrastrukture i prostornog planiranja u ovom dijelu Evrope.