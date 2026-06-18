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Srpska dočekuje djecu sa Kosmeta

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 09:58

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М:тел наставља да стипендира дјецу са Косова и Метохије
Foto: Ustupljena fotografija

Republika Srpska i ove godine biće domaćin djeci sa Kosova i Metohije.

U okviru 14. po redu projekta "Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske", od 19. do 26. juna u naše gradove stići će oko 800 djece, prosvjetnih radnika i mladih sa poteškoćama u razvoju.

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"Sutra nam dolazi oko 800 djece, prosvjetnih radnika i mladih sa poteškoćama u razvoju. 20 lokalnih zajednica biće domaćini djeci sa Kosova i Metohije. Dolaze nam djeca iz više od 50 osnovnih škola sa KiM", rekao je Milorad Arlov, predsjednik Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji.

Dodao je da će goste sa KiM dočekati mitropolit zvornički tuzlanski Fotije, a to je velika čast.

Direktor OŠ "Holandija" iz Laktaša Novislav Tepić rekao je da ova škola već 14 škola učestvuje u ovom projektu.

"Vrlo rado se odazivamo projektu "Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske" i to nam pričinjava veliko zadovoljstvo", istakao je Tepić.

(RTRS)

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Tagovi :

Kosovo i Metohija

Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji

Vlada Republike Srpske

Milorad Arlov

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