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Srpska kreće u širenje bezgotovinskog plaćanja

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 09:26

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Српска креће у ширење безготовинског плаћања
Foto: Tanjug/AP/Nam Y. Huh, File

Republika Srpska biće institucionalni partner u regionalnom projektu za bezgotovinsko plaćanje, a cilj je da se platni promet odvija lakše, brže, operativnije i sa nižom cijenom, izjavila je danas ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović.

Vidovićeva je nakon potpisivanja Memorandum o saradnji u okviru projekta “Bolji način inicijativa za bezgotovinsko plaćanje”, koji sufinansiraju Vlada Njemačke, “Visa” i “Masterkard”, ocijenila da će ovaj projekat donijeti pozitivne rezultate i doprinijeti razvoju Srpske, piše Srna.

Ona je navela da su ciljevi podizanje nivoa bezgotovinskog platnog prometa, što će smanjiti sivu zonu i sve poslove na tom planu učiniti uspješnijim i jeftinijim.

– U tom smislu uputili smo u Narodnu skupštinu nekoliko zakona čije usvajanje očekujemo u julu – rekla je Vidovićeva novinarima u Banjaluci, nakon potpisivanja Memoranduma u prostorijama Privredne komore Republike Srpske.

Predsjednik Privredne komore Srpske Goran Račić rekao je da će Komora promovisati ovaj projekat s ciljem podizanja konkurentnosti ekonomije Srpske jer krajni rezultat treba da budu niži troškovi za kartično plaćanje.

On je naveo da primjena digitalnih alata na ovim prostorima nije na zadovoljavajućem nivou i da u tom smjeru imaju ambiciju da zajedno sa partnerima i Vladom Srpske razvijaju njihovu primjenu u ekonomiji.

– Očekujemo da ćemo putem ovog projekta znatno povećati primjenu bezgotovinskog plaćanja u smislu smanjenja sive ekonomije, nižih troškova i konkurentnije republičke ekonomije – rekao je Račić.

Projekat će se implementirati do kraja 2028. godine u saradnji sa Njemačkim društvom za mađunarodnu saradnju i Programom za ekonomsku diversifikaciju ruralnih područja.

Ovaj projekat usmjeren je na unapređenje finansijske inkluzije, promociju elektronskog plaćanja i razvoj POS infrastrukture kroz informisanje građana, trgovaca i malih i srednjih preduzeća o prednostima digitalnih platnih sistema.

Direktor programa Vlade Njemačke za podršku održivom ekonomskom razvoju i promociji zapošljavanja u BiH Jens Elsner rekao je da treba povećati nivo digitalnog plaćanja i olakšati ga u Srpskoj i BiH.

Predstavnik kompanije “Visa” Branka Gačina rekla je da je ovo jako bitna inicijativa jer može doprinijeti boljem poslovanju i razvoju malih i srednjih preduzeća ukoliko ona počnu da koriste sistem digitalnog plaćanja.

Predstavnik “Masterkarda” za tržište BiH, Srbije i Crne Gore Jelena Sretenović navela je da je riječ o strateškom projektu digitilazije plaćanja koji dovodi do brojnih pozitivnih efekata, ekonomskog prosperiteta, povećanja javnih prihoda, otvaranja novih radnih mjesta i smanjenja sive ekonomije.

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Zora Vidović

Bezgotovinsko plaćanje

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