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U Srpskoj rođena 21 beba

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 07:49

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Беба
Foto: Pexels/Photo by Valeria Boltneva

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, osam d‌jevojčica i 13 d‌ječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je 13 beba, Istočnom Sarajevu i Bijeljini po dvije, a po jedna u Doboju, Prijedoru, Foči i Nevesinju.

U Banjaluci su rođene četiri d‌jevojčice i devet d‌ječaka, Istočnom Sarajevu dva d‌ječaka, Bijeljini d‌ječak i d‌jevojčica, Doboju, Prijedoru i Foči po d‌jevojčica, a u

Nevesinju d‌ječak.

U porodilištima Gradiška, Trebinje i Zvornik nije bilo poroda.

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