U Srpskoj rođena 21 beba

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, osam djevojčica i 13 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.
U porodilištu Banjaluka rođeno je 13 beba, Istočnom Sarajevu i Bijeljini po dvije, a po jedna u Doboju, Prijedoru, Foči i Nevesinju.
U Banjaluci su rođene četiri djevojčice i devet dječaka, Istočnom Sarajevu dva dječaka, Bijeljini dječak i djevojčica, Doboju, Prijedoru i Foči po djevojčica, a u
Nevesinju dječak.
U porodilištima Gradiška, Trebinje i Zvornik nije bilo poroda.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
12 h3
Republika Srpska
12 h2
Republika Srpska
15 h0