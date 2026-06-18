U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, osam d‌jevojčica i 13 d‌ječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je 13 beba, Istočnom Sarajevu i Bijeljini po dvije, a po jedna u Doboju, Prijedoru, Foči i Nevesinju.

U Banjaluci su rođene četiri d‌jevojčice i devet d‌ječaka, Istočnom Sarajevu dva d‌ječaka, Bijeljini d‌ječak i d‌jevojčica, Doboju, Prijedoru i Foči po d‌jevojčica, a u

Nevesinju d‌ječak.

U porodilištima Gradiška, Trebinje i Zvornik nije bilo poroda.