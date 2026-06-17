Faktor plus o anketama u Srpskoj: Naša istraživanja pokazuju drugačiji odnos političkih snaga

Nova anketa koja je u javnost plasirana u jeku borbe za opozicionog kandidata za predsjednika Republike Srpske dodatno je podigla političku temperaturu i otvorila novu polemiku o vjerodostojnosti istraživanja javnog mnjenja.

Istraživanje je predstavljeno kao anketa agencije Ipsos, a prema tvrdnjama pojedinih političkih aktera iza njega stoji Pokret Sigurna Srpska Draška Stanivukovića.

Sve dolazi u trenutku kada opozicija prolazi kroz možda i najteži period unutrašnjih odnosa uoči opštih izbora. Nakon što je Glavni odbor SDS-a ostao pri odluci da za predsjednika Republike Srpske kandiduje Branka Blanušu, sve su glasnije najave da bi Draško Stanivuković već ove sedmice mogao da objavi vlastitu kandidaturu. Istovremeno, anketa u kojoj je upravo lider PSS-a predstavljen kao najjači opozicioni kandidat u hipotetičkim duelima sa potencijalnim kandidatima SNSD-a, iako zvanične kandidature još nisu podnesene, izazvala je nove međusobne optužbe opozicionih lidera o politički motivisanim i naručenim istraživanjima.

Na objavljene rezultate osvrnuo se programski direktor beogradske agencije Faktor plus Predrag Lacmanović, koji ističe da ne želi da komentariše istraživanja drugih agencija.

"Ja nikada ne komentarišem istraživanja drugih, to je moj princip", kaže Lacmanović za "Srpska info".

Agencija Faktor plus sprovela je istraživanje terenskim anketiranjem na uzorku od 1.200 punoljetnih građana Republike Srpske krajem maja i početkom juna ove godine. Lacmanović ističe da Faktor plus nije ni radio istraživanje pojedinačnih predsjedničkih kandidata, jer zvanična izborna trka još nije ni počela.

"Mi nismo radili pojedinačne kandidate jer se još ni ne zna ko su. Iz iskustva znamo da se birači dok se ne objave kandidature u velikim procentima odgovaraju da ne znaju za koga će glasati", navodi on.

Umjesto toga, kako objašnjava, građani su pitani šta će biti presudno kada budu birali predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH.

"U nedostatku zvaničnih kandidatura pitali smo birače šta će biti odlučujuće za njih kada budu birali predsjednika i člana Predsjedništva. Izdvojila su se dva odgovora. Najviše birača će odabrati na osnovu toga da li kandidat pripada političkoj grupaciji za koju vjeruju da je najbolja za Srpsku, zatim će odlučivati na osnovu toga da li smatraju da taj kandidat može i zna da zaštiti Republiku Srpsku", ističe Lacmanović.

Takav pristup razlikuje se od ankete koja je prethodnih dana dospjela u javnost, u kojoj je biračima ponuđen samo jedan opozicioni političar u direktnim duelima sa potencijalnim

kandidatima SNSD-a, iako zvanične kandidature još nisu potvrđene.

Govoreći o rejtingu političkih stranaka, Lacmanović navodi da istraživanja njegove agencije pokazuju drugačije odnose političkih snaga.

"Što se tiče stranaka SNSD je stabilno na nešto više od 40 odsto. To je podrška koju SNSD ima već duže vrijeme. Zajedno sa koalicionim partnerima imaju 54 odsto. PSS je više nego duplo manje od SNSD-a i ima oko 19 odsto podrške, SDS je na oko 12 odsto, Narodni front na šest, Za pravdu i red pet odsto. Dakle zbir opozicije je oko 43 odsto", kaže on.

Istraživanje agencije Faktor Plus

Na pitanje da li ga ovakvi rezultati iznenađuju s obzirom na to da je SNSD dugo na vlasti, odgovara da ne vidi razlog za iznenađenje.

"Ovakvi rejtinzi stranaka nisu iznenađujući jer već duže vrijeme većina građana smatra da Srpska ide u dobrom pravcu", ističe Lacmanović.

Podsjeća da je posljednje istraživanje, rađeno početkom juna, pokazalo da 46 odsto građana smatra da Republika Srpska ide u dobrom pravcu, 35 odsto da ide u lošem, dok 19 odsto nema stav.

Dodaje da gotovo polovina ispitanika smatra da sadašnja vlast treba da ostane.

Istraživanje agencije Faktor Plus

"Od ukupnog broja ispitanih 47 odsto građana kaže da je bolje da vlast ostane ista, 29 odsto je za promjene, a 24 odsto kaže da ne zna", navodi on.

Govoreći o rejtingu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, Lacmanović kaže da i tu istraživanja pokazuju jasnu prednost.

"Ono što Dodik radi i govori podržava više od 50 odsto građana Srpske, nešto od onoga što radi i govori podržava 20 odsto, protiv svega što Dodik radi i govori 18 odsto, a 12 odsto nema odgovor", kaže Lacmanović.

Istraživanje agencije Faktor Plus

Prema njegovim riječima, zbog toga nije iznenađenje što upravo Dodik ima najveće povjerenje birača.

"Kada znate ovo onda nije nikakvo iznenađenje što u istraživanjima dobijamo da je Dodik političar u koga birači imaju najveće povjerenje i da je ono duplo veće od prvog sljedećeg

političara i veće za 20 odsto nego što je zbir podrške svih opozicionih lidera zajedno", dodaje on.

Na pitanje da li će birači koji podržavaju Dodika automatski glasati i za kandidata kojeg SNSD podrži, Lacmanović nije želio da iznosi procjene.

"Ja mogu da govorim samo ono što smo dobili kao odgovore na pitanja. Sve drugo bi bile spekulacije koje nisu dozvoljene u ovom poslu", poručuje on.

Ipak, otkriva da su istraživali jedno pitanje koje se djelimično odnosi na tu dilemu.

"Jedino što smo istraživali, a da ima dodirnih tačaka sa vašim pitanjem, jeste da li bi birači glasali za kandidata vlasti ili opozicije ma ko on da bude. Rezultat pokazuje dvocifrenu prednost kandidata vlasti", zaključuje Lacmanović.