Vukanović: Banjaluka je na nivou Pendžaba, Stanivuković najpogubnija pojava

Banjaluka je na nivou Pendžaba (provincija u Pakistanu u kojoj je indeks zagađenja u nekim trenucima išao i do 1.900), a Draško Stanivuković je najpogubnija pojava posljednjih godina.

Rekao je ovo lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović u emisiji "Bitno" na Alternativnoj televiziji.

Vukanović je naglasio da je Stanivuković uništio grad na Vrbasu.

"Populizam Draška Stanivukovića ispočetka je bio simpatičan, ali on je ovaj grad uništio. Banjaluka je na nivou Pendžaba po zagađenju. To je jedan ogroman i opasan problem", rekao je Vukanović i nastavio:

"Umjesto da se grad širi, da se što više ozeleni, da je kupio neke autobuse na plin ili električno gorivo da smanji zagađenje. Koeficijent izgrađenosti je ogroman, nema više gradnje, mora se grad širiti, ne znam, prema Laktašima ili gdje god drugo, nisam urbanista, on samo zbija u centar jer to donosi kvadrate njemu i njegovoj ekipi".

Prikaz zagađenja u Pendžabu u posljednjih sedam dana

U istom dahu Vukanović je prokomentarisao zaduženja grada Banjaluka, ističući da je grad za njega igračka.

"On je zadužio Banjaluku za 70 miliona posljednjih nekoliko godina. Nikom ne polaže račune. Danas (utorak) smo čuli frapantan podatak da je dužan 74 miliona prema dobavljačima, ali jednostavno ovo je za njega igračka", kaže Vukanović za ATV.

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Govoreći o istraživanju javnog mnjenja koje je juče objavljena, Vukanović kaže da je ono naručeno, što pokazuje beskrupuloznost Draška Stanivukovića.

"Vidio sam da je izašla njegova naručena anketa kako je on najbolji, da ima 30 posto prednosti nad Minićem. Ja sam četvrti sa tri posto, a Jelena Trivić ima jedan posto. Dakle, to pokazuje koliko je on beskrupulozan. Ja sam lijepo upozoravao da onaj ko se za njega uhvati bolje da se uhvati za suvo drvo, da je on najpogubnija pojava koja je bila posljednjih godina", poručuje lider Liste za pravdu i red.

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Za kraj se osvrnuo i na podršku koju Stanivuković ima od dijela opozicije, prije svih Jelene Trivić, naglašavajući da da je ta podrška plod interesa.

"Jelena Trivić njega podržava. Svako ima neki interes iz tog podržavanja. Puno je novaca u Banjaluci, koliko 300 miliona, puno je zgrada, puno je placeva, puno je kombinacija i tu se mnogi namire", kaže Vukanović.