Selman: Prekinuti praksu visokog predstavnika

Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Džerard Selman istakao je danas da je neophodno da se sa praksom visokog predstavnika što prije prestane, jer su do sada nastupile mnogobrojne štetne posljedice u BiH.

"Davanje prevelikih ovlašćenja bilo kojoj instituciji nedemokratskog karaktera, koja nije konstituisana u skladu sa Ustavom bilo koje zemlje, u ovom slučaju instituciji visokog predstavnika, ugrožava demokratiju, vladavinu prava, ustavnost i zakonitost, odnosno legalitet i legitimitet pravnog poretka", rekao je Selman u Narodnoj skupštini Republike Srpske, obrazlažući obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti.

On kaže da Ustavni sud BiH svojim odlukama potvrđuje status visokog predstavnika, dajući ustavnost njegovoj zakonodavnoj djelatnosti, odbijajući da je preispituje.

"Ustavni sud BiH redovno potvrđuje ustavnost odluka visokih predstavnika bez obzira na sadržaj zakonskih normi, koji je u većini slučajeva, sa aspekta ustavnosti, bio sporan, odnosno suprotan Ustavu", dodao je Selman.

On je naglasio da se na ovakav način narušava načelo ustavnosti i zakonitosti i na nivou BiH, ali i entiteta i onemogućava ostvarivanje vladavine prava.

"Pri ovome se istovremeno sprečava, odnosno ograničava, realizacija i zaštita osnovnih ljudskih prava i sloboda. O jedinstvu, funkcionalnosti i harmonizaciji pravnog poretka da se i ne govori", rekao je Selman.

Poslanici vladajuće većine i opozicije smatraju da je OHR prevaziđen i da zvaničnici u BiH treba da preuzmu odgovornost.

Saglasni su da su visoki predstavnici radili protiv interesa Republike Srpske, ali i da su nezakonitim i vanustavnim odlukama nanijeli štetu ukupnim odnosima u BiH, prenosi Srna.