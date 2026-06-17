Logo

Selman: Prekinuti praksu visokog predstavnika

Autor:

ATV
17.06.2026 14:37

Komentari:

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран предложио је Џерарда Селмана за предсједника, а Љубомира Ожеговића за судију Уставног суда Републике Српске.
Foto: YouTube/Srna

Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Džerard Selman istakao je danas da je neophodno da se sa praksom visokog predstavnika što prije prestane, jer su do sada nastupile mnogobrojne štetne posljedice u BiH.

"Davanje prevelikih ovlašćenja bilo kojoj instituciji nedemokratskog karaktera, koja nije konstituisana u skladu sa Ustavom bilo koje zemlje, u ovom slučaju instituciji visokog predstavnika, ugrožava demokratiju, vladavinu prava, ustavnost i zakonitost, odnosno legalitet i legitimitet pravnog poretka", rekao je Selman u Narodnoj skupštini Republike Srpske, obrazlažući obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti.

On kaže da Ustavni sud BiH svojim odlukama potvrđuje status visokog predstavnika, dajući ustavnost njegovoj zakonodavnoj djelatnosti, odbijajući da je preispituje.

"Ustavni sud BiH redovno potvrđuje ustavnost odluka visokih predstavnika bez obzira na sadržaj zakonskih normi, koji je u većini slučajeva, sa aspekta ustavnosti, bio sporan, odnosno suprotan Ustavu", dodao je Selman.

On je naglasio da se na ovakav način narušava načelo ustavnosti i zakonitosti i na nivou BiH, ali i entiteta i onemogućava ostvarivanje vladavine prava.

"Pri ovome se istovremeno sprečava, odnosno ograničava, realizacija i zaštita osnovnih ljudskih prava i sloboda. O jedinstvu, funkcionalnosti i harmonizaciji pravnog poretka da se i ne govori", rekao je Selman.

Poslanici vladajuće većine i opozicije smatraju da je OHR prevaziđen i da zvaničnici u BiH treba da preuzmu odgovornost.

Saglasni su da su visoki predstavnici radili protiv interesa Republike Srpske, ali i da su nezakonitim i vanustavnim odlukama nanijeli štetu ukupnim odnosima u BiH, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Republika Srpska

Džerard Selman

Ustavni sud Republike Srpske

zatvaranje OHR-a

Deklaracija o zatvaranju OHR

Komentari (0)

Više iz rubrike

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Porodica Petković iz Panjika kod Lukavca, dobiće montažnu kuću

1 h

4
премијер Српске

Republika Srpska

"Srpska ne prihvata lažne narative već traži istinu o svim ratnim događajima"

1 h

1
Уставни суд Републике Српске

Republika Srpska

Neprihvatljiv zahtjev Kluba Bošnjaka o Deklaraciji o zatvaranju OHR-a

1 h

0
Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске

Republika Srpska

Mastilović: Vlada kontinuirano ulaže u poboljšanje uslova studiranja

1 h

0

  • Najnovije

15

25

Foča nagradila najbolje: 117 učenika i sportista dobilo besplatne ulaznice

15

20

Peskov: Moskva nije dobila poziv Kijeva

15

18

Dva udesa u nekoliko metara na brzom putu kod Banjaluke - kolaps u saobraćaju

15

16

Dječak se utopio na času plivanja dok su spasioci stajali pored njega

15

13

Narodna skupština usvojila rebalans budžeta i skraćenje pripravničkog staža

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima