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Srbin prodaje kompletno imanje za svega 15.000 evra

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ATV
17.06.2026 15:48

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Србин продаје имање за 15.000 евра
Foto: Screenshot

Oglas jednog Srbina koji prodaje gotovo kompletno imanje zajedno s pratećom mehanizacijom izazvao je veliku pažnju u regiji.

Oglas je objavljen na Fejsbuku, a na popisu ponuđenih stvari nalaze se dva traktora, više priključnih mašina, prikolice, freza, kosačica te čak i vaga nosivosti do 500 kilograma, piše "Espreso".

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Najskuplja stavka u ponudi je traktor IMT 558, za koji vlasnik traži 4.500 evra, dok se model IMT 539 prodaje po cijeni od 4.000 evra.

U ponudi su i prikolice različitih dimenzija i cijena: velika prikolica prodaje se za 1.700 evra, dok manja košta 500 evra. Kupcima su dostupna i traktorska kola po cijeni od 200 evra.

Kompletna mehanizacija

Na detaljnom popisu opreme navode se i brojni priključci i alati: “Sunce” za 600 evra, prskalica za 500 evra, kultivator za 400 evra, dvije drljače ukupne vrijednosti 600 evra, plug za 350 evra, sijačica za kukuruz za 300 evra, motorna freza za 600 evra, nosač za 350 evra, košara za 350 evra, cirkular za traktor za 300 evra, vaga nosivosti do 500 kilograma za 300 evra te stražnja kosilica “Dubrava” za 350 evra.

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Posebnu pažnju privukla je napomena iz oglasa u kojoj stoji da vlasnik tanjiraču daje na poklon, pa je uz nju umjesto cijene navedeno “poklon”. Posebno skupe tanjirače mogu biti i više od 15 hiljada evra.

S obzirom na to da se prodaje gotovo kompletna mehanizacija potrebna za obradu zemlje, oglas je izazvao interes među poljoprivrednicima koji traže način za proširenje proizvodnje ili obnovu postojeće opreme po znatno nižim cijenama od novih mašina na tržištu.

Prema izračunu temeljenom na navedenim cijenama, ukupna vrijednost ponuđene mehanizacije prelazi 15.000 evra, pri čemu tanjirača nije uračunata jer se daje besplatno uz kupovinu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Imanje

Prodaja imanja

Traktor

Mehanizacija

Poljoprivredna mehanizacija

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