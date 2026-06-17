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Teška nesreće: Metalna konstrukcija na autobuskom stajalištu pala na dječaka (12)

Autor:

ATV
17.06.2026 11:15

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Тешка несреће: Метална конструкција на аутобуском стајалишту пала на дјечака (12)
Foto: Telegraf.rs

Dvanaestogodišnji dječak D. S. iz sela Pružatovac teško je povrijeđen sinoć u Mladenovcu kada se na njega srušila metalna konstrukcija autobuskog stajališta.

Do teške nesreće došlo je oko 23.30 časova, nakon čega je povređeni maloletnik hitno prevezen u dečju kliniku u Beogradu, gde je zbrinut i gde mu se lekari bore za život, saznaje "Telegraf.rs".

Konstrukcija popustila pod težinom?

Prema nezvaničnim informacijama sa terena,do nezgode je došlo kada se dvanaestogodišnji D. S. tokom igre okačio o gornji dio metalne konstrukcije stajališta. Pod njegovom težinom, cijela struktura se u sekundi iščupala iz ležišta i pala direktno na njega, nanijevši mu opasne povrede.

Na mjestu nesreće ubrzo se okupio veliki broj uznemirenih građana i očevidaca koji su svjedočili dramatičnim trenucima.

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„Sve se desilo u sekundi. Dječak se samo uhvatio za konstrukciju, vjerovatno u igri, i u sljedećem trenutku se sve srušilo zajedno sa njim. Prizor je bio strašan, odmah smo pozvali Hitnu pomoć“, vidno potreseni pričaju okupljeni građani.

Ekipa portala Telegrafa nalazi se na licu mjesta u Mladenovcu, gdje su zabilježeni jezivi prizori. Na fotografijama se jasno vidi takozvana "pečurka" autobuskog stajališta koja je, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, potpuno izvaljena iz zemlje i oborena na trotoar.

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Na licu mjesta nalaze se nadležne policijske ekipe koje obavljaju uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće, kao i to da li je sama konstrukcija stajališta bila adekvatno obezbijeđena i montirana.

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Tagovi :

nesreća

Mladenovac

autobusko stajalište

povrijeđen dječak

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