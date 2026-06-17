Uhapšen osumnjičeni za nesreću na Jadranu u kojoj su stradale četiri osobe

Zbog sumnje da je odgovorna za jednu od najgorih pomorskih nesreća na Jadranu posljednjih godina, u kojoj su četiri osobe izgubile život, splitsko-dalmatinska policija uhapsila je jednu osobu. Kako je potvrđeno za 24sata , riječ je o 33-godišnjem hrvatskom državljaninu protiv kojeg je pokrenuta krivična istraga.

Splitsko-dalmatinska policijska uprava navodi da je trenutno u toku krivična istraga nad uhapšenim 33-godišnjim muškarcem zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo protiv bezbjednosti saobraćaja, i to ugrožavanje posebnih vrsta saobraćaja iz člana 225. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona.

Podsjećanja radi, četiri osobe su poginule u pomorskoj nesreći koja se dogodila u nedjelju oko 11:38 u Splitskom moreuzu, između ostrva Šolta i Brač.

Region Nesreća na Jadranu! Potonula jedrilica na kojoj se nalazilo više osoba, u toku potraga

U trenutku sudara, na jedrilici se nalazilo osam čeških državljana, dok je na katamaranu bilo 118 putnika i sedam članova posade. Četiri osobe sa potonulog jedriličara su spašene iz mora i sa povredama prevezene u Kliničku bolnicu u Splitu, a prema prvim informacijama, svi su van životne opasnosti.

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