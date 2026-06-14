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Otkriveno koje su nacionalnosti poginuli u jezivoj nesreći na Jadranskom moru!

Autor:

ATV
14.06.2026 17:24

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Откривено које су националности погинули у језивој несрећи на Јадранском мору!
Foto: Tanjug / HINA / Miroslav Lelas

Najmanje tri državljana Češke poginula su danas prilikom sudara jedrilice i katamarina na moru u Hrvatskoj, saopšteno je iz češkog Ministarstva spoljnih poslova.

Iz Ministarstva su naveli da je češki konzul na mjestu događaja, u kontaktu sa lokalnim vlastima i da aktivno istražuje okolnosti slučaja.

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Oni su porodicama poginulih uputili saučešće, prenose češki mediji.

Četiri državljana Češke srednje životne dobi dovezena su u splitsku bolnicu nakon sudara na moru i, prema prvim informacijama, svi su van životne opasnosti.

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Nesreća na Jadranu! Potonula jedrilica na kojoj se nalazilo više osoba, u toku potraga

Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske saopštilo je ranije danas da su u teškoj nesreći na moru kod Splita poginula tri lica, a da se za jednim traga nakon sudara putničkog broda i jedrilice koja je potom potonula.

Sudar između ostrva Brač ​​i Šolta prijavljen je nešto poslije 11.30 časova i odmah je pokrenuta akcija spasavanja.

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Split

nesreća

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