Otkriveno koje su nacionalnosti poginuli u jezivoj nesreći na Jadranskom moru!

Autor:ATV
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Najmanje tri državljana Češke poginula su danas prilikom sudara jedrilice i katamarina na moru u Hrvatskoj, saopšteno je iz češkog Ministarstva spoljnih poslova.
Iz Ministarstva su naveli da je češki konzul na mjestu događaja, u kontaktu sa lokalnim vlastima i da aktivno istražuje okolnosti slučaja.
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Oni su porodicama poginulih uputili saučešće, prenose češki mediji.
Četiri državljana Češke srednje životne dobi dovezena su u splitsku bolnicu nakon sudara na moru i, prema prvim informacijama, svi su van životne opasnosti.
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Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske saopštilo je ranije danas da su u teškoj nesreći na moru kod Splita poginula tri lica, a da se za jednim traga nakon sudara putničkog broda i jedrilice koja je potom potonula.
Sudar između ostrva Brač i Šolta prijavljen je nešto poslije 11.30 časova i odmah je pokrenuta akcija spasavanja.
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