Trebinjski odbornik udario sugrađanku, prijavio da je potom pretučen

Sinoć se dogodio težak incident u trebinjskom Domu mladih kada je odbornik u ovom gradu udario sugrađanku.

Kako ATV saznaje radi se o Zoranu Pologošu, odborniku NDP-a u Skupštini grada Trebinja, jednom od direktora Elektro- Hercegovine i bivšem narodnom poslaniku PDP-a.

On je sinoć nakon projekcije filma nasrnuo na jednu ženu, a o svemu se oglasila policija.

"Policijska stanica Trebinje je 13.juna 2026. godine zaprimila prijavu da je lice inicijala Z.P. fizički napalo lice inicijala S.B. O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je događaju kvalifikovalo kao krivično djelo "Tjelesna povreda" iz člana 131. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Nakon kompletiranja predmeta protiv lica inicijala Z.P. Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju će biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "Tjelesna povreda", navode iz PU Trebinje.

Kako je rečeno iz policije, on je istovremeno podnio prijavu da ga je napalo više lica.

"Takođe, lice inicijala Z.P. je istovremeno podnijelo prijavu da ga je napalo više lice. Sprovedenim mjerama i radnjama policijski službenici su utvrdili da je jedno maloljetno lice napalo lice inicijala Z.P. čime je počinilo krivično djelo "Teška tjelesna povreda". Nakon saslušanja svih lica i sprovedenih svih mjera koje je naložilo Okružno javno tužilaštvo u Trebinju biće podnesen izvještaj protiv maloljetnika zbog navedenog krivičnog djela", navode

Kako ATV nezvanično saznaje, jedno od lica koje ga je napalo je sin od žene koja ga je prijavila za napad.