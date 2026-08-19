Platiti parking u Banjaluci ili ne: Advokat ima tri prijedloga

Dok se parking u Banjaluci ponovo naplaćuje, a Ustavni sud Republike Srpske tek treba da se izjasni o novoj gradskoj odluci, advokat Dario Sandić građanima je ponudio tri moguća scenarija i objasnio šta bi svaki od njih mogao da znači za njihov novčanik.

Sandić je prošle sedmice podnio inicijativu Ustavnom sudu Republike Srpske za ocjenu ustavnosti najnovije Odluke o upravljanju javnim parkiralištima i garažama na teritoriji Banjaluke. Odluka je u međuvremenu stupila na snagu, pa se parking od juče ponovo naplaćuje.

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Građani se sada, praktično, nalaze pred izborom da parking uredno plaćaju i čuvaju dokaze o uplati ili da odbiju plaćanje i eventualnu kaznu osporavaju pred sudom.

Sandić kao prvu i sigurniju opciju navodi redovno plaćanje parkinga uz obavezno čuvanje računa ili SMS poruka.

Ukoliko bi Ustavni sud naknadno utvrdio da je odluka Grada neustavna, građani bi, prema njegovom tumačenju, mogli da traže povrat novca i kao dokaz prilože račune ili poruke iz kojih se vidi da je parking plaćen.

Druga opcija je znatno rizičnija i podrazumijeva da vozač parking ne plati.

"Opcija 2 je da ne plaćate parking. Kada dobijete kaznu tražite sudsko odlučivanje, sud vas kazni, a nakon što Ustavni sud donese odluku da je odluka Grada Banjaluka neustavna podnesete zahtjev za poništenje rješenja o prekršajima i vraćanje novca koji ste platili na ime novčane kazne i troškova prekršajnog postupka", objasnio je Sandić.

Međutim, upravo tu postoji i najveći rizik.

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Ako Ustavni sud ocijeni da je nova odluka u skladu sa Ustavom i zakonom, građani koji nisu plaćali parking neće imati osnov da traže povrat novca koji su eventualno dali za kazne i troškove postupka.

Sandić smatra da je mala vjerovatnoća da će nova odluka proći ustavnosudsku kontrolu, jer, prema njegovom stavu, suštinski ne otklanja probleme zbog kojih je ranija odluka osporena. Ipak, konačnu riječ o tome ima Ustavni sud Republike Srpske.

"Onda je bolje da parking plaćate jer nećete imati nikakve posljedice, a ako ne platite parking od dvije KM, onda ćete plaćati prekršajne postupke i novčane kazne oko 150 KM i nećete moći ništa da vratite", naveo je Sandić.

Građanima koji žele da se uključe u osporavanje odluke predlaže i treći put, odnosno obraćanje direktno Ustavnom sudu.

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Prema njegovim riječima, građani mogu pojedinačno podnositi inicijative za ocjenu ustavnosti, slati urgencije da Sud što prije odluči o već podnesenoj inicijativi ili javno zatražiti hitno postupanje.

"Da biste zaštitili svoju imovinu, pokazali da ste građani i da želite zakonit rad Grada Banjaluka i pravnu sigurnost, potrebno je da vas barem 1.000 podnese inicijativu Ustavnom sudu Republike Srpske sa zahtjevom za ocjenu ustavnosti odluke Grada ili da pošaljete Ustavnom sudu 1.000 urgencija da se hitno odluči po inicijativi koju sam dostavio ili da vas 1.000 ode pred Ustavni sud Republike Srpske i traži hitno rješavanje po inicijativi za ocjenu ustavnosti odluke o parkiralištima koju je donio Grad Banjaluka", poručio je Sandić.

Dok Ustavni sud ne donese odluku, nova gradska odluka je na snazi, što znači da se parking u Banjaluci naplaćuje, a vozači koji ga ne plate rizikuju sankcije. Sandićeva inicijativa za sada, sama po sebi, ne zaustavlja primjenu odluke, već tek otvara postupak u kojem će Ustavni sud odlučivati da li je ona u skladu sa Ustavom i zakonom, prenosi "BL Portal".