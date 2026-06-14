Logo

Dvojica muškaraca nestala u Tisi, sumnja se da su se utopili

Autor:

ATV
14.06.2026 12:07

Komentari:

0
ријека Тиса
Foto: YouTube/printscreen

Četrdesetsedmogodišnji O. G. i četrdesetdevetogodišnji I. S. iz Novog Orahova kod Bačke Topole nestali su juče oko 19 časova, dok su se vozili čamcem na Tisi kod Sente.

Nesreća se dogodila u blizini Halas Čarde, vikend-naselja kod Sente prema Kanjiži, potvrdili su za RTS u Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti.

"Pretpostavlja se da su se nestali muškarci udavili. O. G. ima vikendicu na Halas čardi, a čamac je primjećen u subotu oko 19 časova, kada je bez kontrole kružio Tisom. Okolnosti tragedije još nisu poznate, a pripadnici Ronilačke jedinice Žandarmerije tragaju za telima, kao i članovi Spasilačkog tima 'Tisa' iz Sente", rečeno je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti.

Prema nezvaničnim informacijama, jedan od nestalih muškaraca nije bio plivač, a svi detalji biće poznati nakon istrage koja je u toku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nestala dva muškarca u Tisi

Policija

Senta

utopili se

Komentari (0)

Više iz rubrike

Тешка несрећа у Српској, погинуо мотоциклиста

Hronika

Teška nesreća u Srpskoj, poginuo motociklista

2 h

0
студенткиња погинула у паду са 40 метара

Hronika

Poginula studentkinja: Vodiči je bacili sa 40 metara visine bez sigurnosne opreme!

4 h

0
Мушкарац погинуо на рафтингу

Hronika

Muškarac poginuo na raftingu

16 h

0
auto saobraćajka golf

Hronika

Stravična saobraćajka u Sarajevu: S automobila otpali točkovi, zaštitna ograda spriječila katastrofu

17 h

1

  • Najnovije

13

14

Oko 200 planinara na planinarskom sletu na Vitorogu

13

10

Nesreća na Jadranu! Potonula jedrilica na kojoj se nalazilo više osoba, u toku potraga

12

50

Talačka kriza u Hrvatskoj: Zarobio ženu na balkonu, specijalci izbili vrata stana

12

46

Dodik: Za ubistvo Srbina godina zatvora, za navodnu uvredu Hrvatu dvije godine robije

12

42

Cvijanović: Uvijek sam bila timski igrač - sve što radim, radim u interesu Republike Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima