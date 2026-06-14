Dvojica muškaraca nestala u Tisi, sumnja se da su se utopili

Četrdesetsedmogodišnji O. G. i četrdesetdevetogodišnji I. S. iz Novog Orahova kod Bačke Topole nestali su juče oko 19 časova, dok su se vozili čamcem na Tisi kod Sente.

Nesreća se dogodila u blizini Halas Čarde, vikend-naselja kod Sente prema Kanjiži, potvrdili su za RTS u Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti.

"Pretpostavlja se da su se nestali muškarci udavili. O. G. ima vikendicu na Halas čardi, a čamac je primjećen u subotu oko 19 časova, kada je bez kontrole kružio Tisom. Okolnosti tragedije još nisu poznate, a pripadnici Ronilačke jedinice Žandarmerije tragaju za telima, kao i članovi Spasilačkog tima 'Tisa' iz Sente", rečeno je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti.

Prema nezvaničnim informacijama, jedan od nestalih muškaraca nije bio plivač, a svi detalji biće poznati nakon istrage koja je u toku.