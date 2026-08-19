Ponovo se najavljuju temperature preko 40 stepeni

Od danas se najavljuje osjetniji rast temperature, pa se u periodu od 20.08. do 25.08. u Srbiji očekuje jak toplotni talas sa temperaturama od 35 do 40, a u nekim dijelovima i do 42 stepena.

Danas tokom većeg dijela dana pretežno sunčano i toplije, samo ujutru i pre podne u sjevernoj, istočnoj i dijelu centralne Srbije umjereno oblačno sa lokalnom pojavom slabe kiše. Vjetar slab do umeren, promjenjivog pravca. Najviša temperatura od 31 do 35 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) i upozorio na novi toplotni talas.

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Narednih dana u većini mjesta će biti pretežno sunčano i ponovo veoma toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti, uslova za pojavu pljuska i grmljavine biće uglavnom na sjeverozapadu zemlje i u planinskim predjelima jugozapadne i južne Srbije.

Uticaj na zdravlje

Visoke temperature pratiće i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.

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Krajem perioda (25.08. u drugom dijelu dana i 26.08.) prolazno naoblačenje sa sjeverozapada usloviće kišu, pljuskove, grmljavinu, pad temperature i pojačan sjeverozapadni vetar.

U centralnoj i južnoj Srbiji čak oko 42 stepena

Na snazi je upozorenje za područje Srbije na jak toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40, a u centralnoj i južnoj Srbiji, gdje će biti najtoplije, lokalno i oko 42 stena.

Posebno upozorenje izdato je za Beograd, gdje se u periodu od četvrtka do utorka (20 - 25.08.) očekuju maksimalne temperature od 35 do 38 stepeni.

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Sutra je za dijelove Srbije na snazi crveni meteoalarm koji upozorava na opasne vremenske prilike, a u petak je cijela Srbija u crvenom.

Ekstremni uslovi za požare

Usljed novog toplotnog talasa, uz južni i jugozapadni vjetar, meteorološki uslovi za gašenje požara će se značajno pogoršati.

Vjetar će u četvrtak (20.08.) biti pojačan u košavskom području i na planinama, a od subote (22.08.) i u ostalim dijelovima Srbije.

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Uz to, nastavak perioda sa izraženim deficitom padavina dodatno će doprinositi isušivanju vegetacije i povećanju opasnosti od iniciranja i brzog širenja požara na otvorenom.