Kada se umanjuje plata tokom bolovanja i ko je isplaćuje

U vodiču se pojašnjava u kojim slučajevima radnici imaju pravo na punu platu tokom bolovanja, kada roditelji imaju više dana za njegu djeteta, kao i na koji način se odlučuje o bolovanju.

Plaćeno odsustvo za roditelje

FZO navodi da roditelji imaju pravo na različitu dužinu bolovanja za u zavisnosti od starosti djeteta kojem je potrebna njega.

Gradovi i opštine Đurić za ATV: Ponosan sam na ostvarene rezultate u Trebinju

"Roditelji u Srpskoj sada imaju pravo na duplo više dana za njegu bolesnog djeteta, i to za djecu do 15 godina – 30 dana bolovanja, a za djecu stariju od 15 godina – 14 dana plaćenog odsustva", kažu Fondu.

Ono što je bitno u ovom dijelu jeste činjenica da oba roditelja mogu da koriste ovo pravo naizmjenično ili jedan roditelj u punom trajanju bolovanja.

Kada imate pravo na punu platu

Visina plate zavisi od samog razloga bolovanja.

Na puni iznos radnici u ostvaruju u slučajevima - trudnoće i komplikacije u trudnoći, malignih bolesti i njege djeteta oboljelog od maligne bolesti i dobrovoljno davanje organa, tkiva i ćelija.

Puna plata prima se i u slučaju pratnje djeteta na bolničkom ili kontinuiranom liječenju u slučajevima propisanim zakonom.

Hronika Teška nesreća u BiH: Jedna osoba poginula

"90% naknade ostvaruje se za obaveznu izolaciju u skladu sa propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Na kraju, 70% naknade ostvaruje se za: bolest, povredu, medicinska ispitivanja i njegu oboljelog člana uže porodice", objašnjava se u vodiču.

U ovom slučaju bitno je napomenuti da bolovanje do 30 dana isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava, dok naknadu za bolovanje duže od 30 dana poslodavcu isplaćuje FZO, osim u slučaju povrede na radu i profesionalnog oboljenja.

Kako se odlučuje o bolovanju

Vodič detaljno pojašnjava i na koji način se donose odluke o bolovanju.

"Bolovanja do 30 dana propisuje porodični doktor, na osnovu pregleda i/ili nalaza doktora specijaliste iz odgovarajuće oblasti medicine u zdravstvenoj ustanovi koja ima zaključen ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Doktor specijalista u svom medicinskom nalazu mora jasno navesti da osiguranik nije sposoban za rad. Duže od 30 dana Ukoliko je potrebno bolovanje duže od 30 dana, porodični doktor osiguranika upućuje prvostepenoj komisiji za ocjenu privremene spriječenosti za rad", pojašnjava se u vodiču.

Ako osiguranik nije zadovoljan odlukom komisije, ima pravo da:

u roku od tri dana zatraži izdavanje rješenja u nadležnoj filijali Fonda;

na doneseno rješenje uloži žalbu u roku od sedam dana od dana prijema.

"Trudnice, osiguranici oboljeli od zaraznih bolesti, kao i teško pokretna ili nepokretna lica ne moraju lično dolaziti pred komisiju. Ocjena privremene spriječenosti za rad može se izvršiti na osnovu medicinske dokumentacije. Takođe, osiguranici koji se nalaze na bolničkom liječenju, roditelji koji su u pratnji djeteta na bolničkom liječenju, kao i roditelji koji su u pratnji djeteta tokom kontinuiranog liječenja u inostranstvu, ne dolaze na ocjenu prvostepene komisije dok traje liječenje. Za otvaranje bolovanja potrebna je potvrda zdravstvene ustanove u kojoj se liječenje sprovodi", naglašavaju u Fondu.

Hronika Tokom noći izbio požar u prizemlju zgrade: Brzom reakcijom vatrogasaca spriječeno širenje vatre

Kompletan vodič možete pročitati na OVOM LINKU.