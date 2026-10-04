Ugljevik: Dva biračka mjesta još uvijek otvorena

Od 26 biračkih mjesta u opštini Ugljevik još dva su otvorena, jer se jutros zbog kvarova na skenerima kasnilo, rekla je Srni predsjedik Opštinske izborne komisije (OIK) Nermina Ahmetović.

"Tehnologija nam je danas bila najveći problem, stvarala je nervozu kod građana koji su se vraćali, jer su se skeneri kvarili, pa popravljali. Osim toga, nismo imali značajnijih prijavljenih incidenata", rekla je ona.

U BiH su danas održani opšti izbori, a u centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača.