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Ugljevik: Dva biračka mjesta još uvijek otvorena

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04.10.2026 20:00

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Гласање Избори 2026изборне технологије
Foto: ATV

Od 26 biračkih mjesta u opštini Ugljevik još dva su otvorena, jer se jutros zbog kvarova na skenerima kasnilo, rekla je Srni predsjedik Opštinske izborne komisije (OIK) Nermina Ahmetović.

"Tehnologija nam je danas bila najveći problem, stvarala je nervozu kod građana koji su se vraćali, jer su se skeneri kvarili, pa popravljali. Osim toga, nismo imali značajnijih prijavljenih incidenata", rekla je ona.

U BiH su danas održani opšti izbori, a u centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača.

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Ugljevik

Izbori 2026

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