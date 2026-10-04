Savo Minić povećava prednost, razlika skoro 20.000 glasova

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Foto: ATV

Prema podacima SNSD-a, Kandidat ove partije za predsjednika Republike Srpske Savo Minić ima 82.422 dok, SDS-ov Branko Blanuša ima 62.811.

Prema SNSD-u, razlika je skoro 20.000 između dva kandidata. Savo Minić rezultati ATV Kako navode iz ove partije, obrađeno je 26,53 odsto biračkih mjesta.

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