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Savo Minić povećava prednost, razlika skoro 20.000 glasova

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04.10.2026 19:44

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Саво Минић повећава предност, разлика скоро 20.000 гласова
Foto: ATV

Prema podacima SNSD-a, Kandidat ove partije za predsjednika Republike Srpske Savo Minić ima 82.422 dok, SDS-ov Branko Blanuša ima 62.811.

Prema SNSD-u, razlika je skoro 20.000 između dva kandidata.

Саво Минић резултати
Savo Minić rezultati
ATV

Kako navode iz ove partije, obrađeno je 26,53 odsto biračkih mjesta.

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