Savo Minić povećava prednost, razlika skoro 20.000 glasova

Autor:ATV redakcija
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Prema podacima SNSD-a, Kandidat ove partije za predsjednika Republike Srpske Savo Minić ima 82.422 dok, SDS-ov Branko Blanuša ima 62.811.
Prema SNSD-u, razlika je skoro 20.000 između dva kandidata.
Kako navode iz ove partije, obrađeno je 26,53 odsto biračkih mjesta.
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