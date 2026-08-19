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Vatrogasci spasili majku i dijete iz zapaljenog stana

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 10:23

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Prava drama odigrala se danas u Trgovačkoj ulici u beogradskom naselju Žarkovo, kada je na trećem spratu jedne stambene zgrade izbio požar.

Plamen je zahvatio stan, zbog čega su na teren odmah upućene ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice.

Brzom i efikasnom intervencijom vatrogasci su u rekordnom roku stigli na lice mjesta i iz zapaljenog stana uspjeli da izvuku majku i sina, dok su iz zgrade evakuisana još tri stanara.

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- Sve se odigralo veoma brzo. Vatrogasci su stigli za nekoliko minuta i odmah započeli akciju spasavanja. Najvažnije je da su majka i sin bezbjedno izvučeni iz stana i da nema povrijeđenih - rekao je izvor Kurira.

Požar je ubrzo lokalizovan, čime je spriječeno njegovo dalje širenje na ostale stanove u zgradi.

Na svu sreću, u ovom incidentu nije bilo povrijeđenih, a nadležne službe će utvrditi uzrok izbijanja požara. Istraga je u toku.

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Tagovi :

požar

Beograd

Vatrogasci

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