Ana Sević otkrila čim se bavila prije pjevanja: Plačući sam išla na posao

Danas je publika prepoznaje kao uspješnu pjevačicu i voditeljku, ali put Ane Sević do javne scene nije bio pravolinijski.

Prije nego što je odlučila da se prepusti muzici, radila je posao koji joj je donosio sigurnost i odličnu platu, ali joj nije donosio ono najvažnije - zadovoljstvo.

Čime se bavila Ana Sević prije pjevanja otkrila je ona sama, priznajući da je za odluku da promijeni život bilo potrebno dosta hrabrosti.

Ana danas uživa u poslovnom i privatnom životu, a publika je posljednjih godina posebno zavoljela u ulozi voditeljke muzičkog takmičenja. Ipak, njen prvi profesionalni put bio je potpuno drugačiji od onoga koji bi mnogi mogli da pretpostave.

Prije nego što je stala pred televizijske kamere i posvetila se muzici, Ana je godinama radila kancelarijski posao, a čak je vodila i firmu. Imala je, kako je sama priznala, odličnu platu i sigurnost, ali je svakog jutra na posao odlazila sa osjećajem nezadovoljstva.

"Volim da sama pogriješim ili da sama izaberem taj pravi put. Kada sam krenula da pratim svoje snove i ono što volim shvatila sam to, kada sam napustila posao koji sam radila pet godina, kancelarijski posao gdje sam vodila firmu, plačući sam išla na posao, imala sam fantastičnu platu, ja sam bila nesrećna do srži", priznala je jednom prilikom Ana.

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Ta odluka bila je jedna od najvećih prekretnica u njenom životu. Umjesto sigurnosti koju je pružao posao, Ana je izabrala neizvjesnost i odlučila da se posveti onome što je oduvijek voljela - muzici.

Prije pjevanja napravila veliki zaokret

Put ka muzici počela je da gradi daleko od očiju javnosti. Nije željela da najavi svoje planove svima oko sebe, već je prve korake napravila u potpunoj tajnosti.

"Krišom sam otišla na audiciju, krišom na časove pjevanja kod Aleksandre Radović da niko nije znao i samo sam rekla ja ću se baviti pjevanjem i od tog trenutka sam srećna. Radim ono što volim i bitno je da budem sama sa sobom u dogovoru", dodala je tada.

Upravo je odluka da posluša sebe promijenila njen životni pravac. Ana se prijavila za "Zvezde Granda", gd‌je je publika imala priliku da upozna njen talenat, a muzika je ubrzo postala dio njenog profesionalnog života.

Iako je danas muzičku karijeru stavila u drugi plan, Ana ne krije da pjevanje za nju i dalje predstavlja veliku ljubav. Trenutno je posvećena voditeljskom poslu i porodici, a publika je sa velikim simpatijama prihvatila u novoj ulozi.

Zanimljivo je da je i njen obrazovni put bio drugačiji od onoga što je kasnije izabrala kao profesiju. Ana Sević rođena je 1985. godine u Užicu, gd‌je je provela d‌jetinjstvo i završila osnovnu školu "Dušan Jerković". Potom se, kada je imala 15 godina, sa porodicom preselila u Beograd.

U prijestonici je pohađala Srednju turističku školu i bila dobar đak, iako joj prirodne nauke nisu bile među omiljenim predmetima. Ipak, ni školovanje ni prvi posao nisu odredili njen konačni profesionalni put.

Ana je pokazala da ponekad sigurnost nije dovoljna ako čovjek nije srećan onim što radi. Zato je odlučila da rizikuje i posluša ono što je željela još od ranije. Audicije, časovi pjevanja i kasnije pojavljivanje u "Zvezdama Granda" bili su prvi koraci ka životu u kojem je, kako je rekla, konačno bila srećna.

Danas Ana Sević ima mogućnost da se osvrne na taj period i vidi koliko je jedna hrabra odluka promijenila njen život. Iako je trenutno uspješna voditeljka i posvećena porodici, muzika je ostala dio njenog identiteta, a njen primjer pokazuje da nije uvijek lako napustiti sigurnu zonu - ali da se ponekad upravo iza takve odluke krije put ka životu koji zaista želimo, piše Hello.