Ženu pretukao bivši nadređeni kojeg je prijavila za seksualno uznemiravanje, obaviještena i policija

U izjavi za Klix.ba rekla je da ju je pretukao muškarac E. Č. iz Sarajeva, koji je inače njen bivši nadređeni.

Kako nam je pojasnila, ona je ranije protiv njega podnijela prijavu odjelu ljudskih resursa banke u kojoj su zajedno radili, nakon čega je pokrenut i sudski postupak.

U međuvremenu, E. Č., kako ona tvrdi, na sve načine pokušava da je prestraši i u opravdanom je strahu za svoj život nakon događaja.

Prije nego što ju je prekjuče pretukao, E. Č. ju je duže vrijeme maltretirao tako što joj je uništavao dijelove automobila, ostavljao anonimne poruke, a prije posljednjeg fizičkog napada pokušao ju je udariti automobilom. Nakon toga je izašao iz vozila i, priča ona, udarao je po licu, tijelu, rukama i nogama.

Napad se desio ispred zgrade u kojoj živi T. S. ali i napadač E. Č.

Sve se odvijalo u prisustvu njenog maloljetnog d‌jeteta, koje je napadač takođe pokušao udariti. U tom trenutku pojavila se i njegova supruga A. A. Č., koja je počela psovati i vrijeđati i nju i njenog sedmogodišnjeg sina, koji je bio u stanju teškog šoka.

"Snimala ga je telefonom, iživljavala se nad d‌jetetom i vrijeđala ga govoreći mu da je 'konj' i upućujući mu slične pogrdne riječi. Ja opravdano očekujem da se i protiv nje pokrene barem prekršajni postupak", navodi ogorčena T. S.

Nakon ovog stravičnog događaja, ona je u stanju šoka prevezena na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), gd‌je su joj konstatovane lake tjelesne povrede.

T. S. ističe da se nakon svega duboko brine za svoju ličnu sigurnost, kao i za sigurnost svog maloljetnog sina.