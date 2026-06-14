Logo

Ženu pretukao bivši nadređeni kojeg je prijavila za seksualno uznemiravanje, obaviještena i policija

Autor:

ATV
14.06.2026 12:32

Komentari:

0
Жену претукао бивши надређени којег је пријавила за сексуално узнемиравање, обавијештена и полиција
Foto: ATV BL

Žena iz Sarajeva, inidijala T. S., pretučena je prekjuče u naselju Marijin Dvor.

U izjavi za Klix.ba rekla je da ju je pretukao muškarac E. Č. iz Sarajeva, koji je inače njen bivši nadređeni.

Kako nam je pojasnila, ona je ranije protiv njega podnijela prijavu odjelu ljudskih resursa banke u kojoj su zajedno radili, nakon čega je pokrenut i sudski postupak.

U međuvremenu, E. Č., kako ona tvrdi, na sve načine pokušava da je prestraši i u opravdanom je strahu za svoj život nakon događaja.

Prije nego što ju je prekjuče pretukao, E. Č. ju je duže vrijeme maltretirao tako što joj je uništavao dijelove automobila, ostavljao anonimne poruke, a prije posljednjeg fizičkog napada pokušao ju je udariti automobilom. Nakon toga je izašao iz vozila i, priča ona, udarao je po licu, tijelu, rukama i nogama.

Napad se desio ispred zgrade u kojoj živi T. S. ali i napadač E. Č.

Sve se odvijalo u prisustvu njenog maloljetnog d‌jeteta, koje je napadač takođe pokušao udariti. U tom trenutku pojavila se i njegova supruga A. A. Č., koja je počela psovati i vrijeđati i nju i njenog sedmogodišnjeg sina, koji je bio u stanju teškog šoka.

"Snimala ga je telefonom, iživljavala se nad d‌jetetom i vrijeđala ga govoreći mu da je 'konj' i upućujući mu slične pogrdne riječi. Ja opravdano očekujem da se i protiv nje pokrene barem prekršajni postupak", navodi ogorčena T. S.

Nakon ovog stravičnog događaja, ona je u stanju šoka prevezena na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), gd‌je su joj konstatovane lake tjelesne povrede.

T. S. ističe da se nakon svega duboko brine za svoju ličnu sigurnost, kao i za sigurnost svog maloljetnog sina.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nasilje

Sarajevo

Zlostavljanje

Komentari (0)

Više iz rubrike

ријека Тиса

Hronika

Dvojica muškaraca nestala u Tisi, sumnja se da su se utopili

1 h

0
Тешка несрећа у Српској, погинуо мотоциклиста

Hronika

Teška nesreća u Srpskoj, poginuo motociklista

2 h

0
студенткиња погинула у паду са 40 метара

Hronika

Poginula studentkinja: Vodiči je bacili sa 40 metara visine bez sigurnosne opreme!

4 h

0
Мушкарац погинуо на рафтингу

Hronika

Muškarac poginuo na raftingu

16 h

0

  • Najnovije

13

14

Oko 200 planinara na planinarskom sletu na Vitorogu

13

10

Nesreća na Jadranu! Potonula jedrilica na kojoj se nalazilo više osoba, u toku potraga

12

50

Talačka kriza u Hrvatskoj: Zarobio ženu na balkonu, specijalci izbili vrata stana

12

46

Dodik: Za ubistvo Srbina godina zatvora, za navodnu uvredu Hrvatu dvije godine robije

12

42

Cvijanović: Uvijek sam bila timski igrač - sve što radim, radim u interesu Republike Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima