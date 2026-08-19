''Oman napravio previše ustupaka u pregovorima sa Iranom''

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa smatra da su vlasti Omana napravile previše ustupaka u pregovorima sa Iranom kada se radi o uspostavljanju kontrole nad Ormuskim moreuzom, javio je AP, pozivajući se na neimenovane izvore.

U izvještaju se navodi da SAD nisu saglasne sa brojnim sporazumima postignutim između Irana i Omana.

"Konkretno, Vašington je nezadovoljan zbog sporazuma Omana i Irana o zajedničkom kontrolisanju ulazaka i izlazaka iz Ormuskog moreuza, kao i o naplaćivanju brodarine vlasnicima brodova", ističe AP.

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Prema pisanju agencije, Bijela kuća vjeruje da Oman nije zauzeo dovoljno čvrst stav u pregovorima sa Iranu.

Tramp je u ponedjeljak, 17. avgusta, zaprijetio da će bombardovati Oman ukoliko omanske vlasti budu stajale na putu pronalaženju rješenja za sukob SAD i Irana.

(Srna)