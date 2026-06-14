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Talačka kriza u Hrvatskoj: Zarobio ženu na balkonu, specijalci izbili vrata stana

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ATV
14.06.2026 12:50

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Талачка криза у Хрватској: Заробио жену на балкону, специјалци избили врата стана
Foto: mup.gov.hr

U zagrebačkim Sesvetama jutros je došlo do talačke krize. Indeks nezvanično saznaje kako se radi o nasilju u porodici. Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je zarobio ženu na balkonu stana.

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su nam da su dvije osobe u službenim prostorijama policije.

"Dvije osobe su u službenim prostorijama policije. U toku je kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja", rekli su za Indeks iz PU zagrebačke.

Policija izbila vrata stana

Policija je intervenisala na mjestu događaja, a okolnosti se još utvrđuju.

24sata pišu da je njihova čitateljka snimila trenutak hapšenja muškarca. Prema njenoj tvrdnji, čuo se krik žene s balkona, nakon čega su na mjesto događaja došli policajci i specijalna policija.

"Drama traje od jutra, a od juče traje njihova svađa. Prije smo ih znali isto čuti kako se svađaju. Policija je prvo četiri sata pokušala locirati balkon na kojem se nalazi zarobljena žena. Čuo se njen krik. Htjela je da ju pusti u stan. Policija mu je isto dovikivala da otvori vrata. On to nije napravio pa su izbili vrata", rekla je čitateljka za 24sata.

Ubrzo nakon što su specijalci ušli u stan, žena je oslobođena s balkona.

Nakon kriminalističkog istraživanja trebalo bi biti poznato što se tačno dogodilo i hoće li biti krivične prijave.

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Hrvatska

talačka kriza

Zagreb

Nasilje

Balkon

Žena

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