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Huligani gliserom došli na Hvar i palicama planirali pretući sezonske radnike iz Srbije

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ATV
13.06.2026 17:51

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Foto: Pexel/ light wizzi

Policija na otoku Hvaru spriječila je planirani napad na dvojicu sezonskih radnika državljana Srbije i uhapsila 14 hrvatskih državljana koje sumnjiči za dogovor o počinjenju krivičnog d‌jela.

Riječ je o pripadnicima navijačke skupine Torcida, piše Indeks.hr

Krminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je, prema prethodnom dogovoru, 12 osoba gliserom pristalo na otok Hvar u uvalu Stiniva Bruška oko 10 km od hotela gd‌je su ih, također prema ranijem dogovoru, dočekala dvojica muškaraca s kombijem i putničkim vozilom, s ciljem da ih prevezu do hotela u kojem su bila smještena dva sezonska radnika, državljani Srbije, koji su bili cilj napada.

U gliser su se ukrcali u Trogiru i Kaštelima.

Prema saopštenju Policijske uprave splitsko-dalmatinske, ophodnja Policijske postaje Hvar u četvrtak poslijepodne u blizini jednog hotela u Hvaru uočila je dva vozila u kojima se nalazilo ukupno 14 osoba.

Nakon što su muškarci izašli iz vozila, policajci su utvrdili njihove identitete i pregledali vozila.

Policija je u vozilima pronašla predmete pogodne za napad i povređivanje te sredstva za prikrivanje identiteta.

Drvene palice nalazile su se na podu i u prtljažniku vozila, prekrivene jaknama i peškirima. Pronađena je i teleskopska palica te više fantomki. Svi pronađeni predmeti su oduzeti, a svih 14 osoba je uhapšeno.

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