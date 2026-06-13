"Mogu li da dobijem roze pištolj?" Poziv za vojni rok u Hrvatskoj stigao našminkanom tiktokeru

Autor:ATV
Komentari:0
Na društvenoj mreži TikTok pojavio se video-snimak koji je privukao veliku pažnju korisnika širom regiona, a na kojem je navodno prikazan feminizirani mladić koji otvara zvanični poziv za obavezno služenje vojnog roka.
Na snimku, koji je preneo profil na X-u "DailyCroatia", je zabeležen trenutak u kojem mlađa muška osoba otvara dopis koji je navodno pristigao od Ministarstva odbrane Republike Hrvatske. U pismu se, prema riječima ovog mladića, upućuje poziv za stupanje u vojnu službu, što je izazvalo brojne reakcije i komentarisanje na internetu.
"Ljudi, došla mi je danas pošta, Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske. Ovo uopšte nije bilo u planu", navodi ovaj momak, koji je našminkan i ima nalakirane nokte. On nakon toga čita tekst pisma, u kom se navodi koja su njegova prava i obaveze, kao i da je kazna za odbijanje vojnog roka od 500 do 5000 evra.
"Mogu li da imam roze pištolj?", pitao je ovaj momak i tako završio video.
@blixieofficial Vojni Rok part Real #balkan #Vojnirok #foryoupage #blixie #vlog ♬ loveeeeeee song by rihanna slowed and reverb - long music sounds 🪐
"Video-snimak koji navodno prikazuje femboja (feminiziranog mladića) kako otvara pismo Ministarstva odbrane Republike Hrvatske kojim se poziva na obavezno služenje vojnog roka postao je viralan na TikToku", navodi se u opisu TikTok videa koji je podjelila stranica "DailyCroatia".
Hrvatska je od početka ove godine uvela obavezu služenja vojnog roka za sve punoljetne muškarce. Ovaj konkretan video-snimak ponovo je pokrenuo javnu raspravu o primeni novog zakona i tome kako se mlađe generacije suočavaju sa obavezom koja decenijama nije bila na snazi.
(telegraf)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
16 h0
Region
18 h0
Region
20 h0
Region
21 h0
Najnovije
11
55
11
45
11
44
11
37
11
34
Trenutno na programu