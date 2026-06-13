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"Mogu li da dobijem roze pištolj?" Poziv za vojni rok u Hrvatskoj stigao našminkanom tiktokeru

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ATV
13.06.2026 09:52

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Хрватски тиктокер
Foto: TikTok/blixieofficial

Na društvenoj mreži TikTok pojavio se video-snimak koji je privukao veliku pažnju korisnika širom regiona, a na kojem je navodno prikazan feminizirani mladić koji otvara zvanični poziv za obavezno služenje vojnog roka.

Na snimku, koji je preneo profil na X-u "DailyCroatia", je zabeležen trenutak u kojem mlađa muška osoba otvara dopis koji je navodno pristigao od Ministarstva odbrane Republike Hrvatske. U pismu se, prema riječima ovog mladića, upućuje poziv za stupanje u vojnu službu, što je izazvalo brojne reakcije i komentarisanje na internetu.

"Ljudi, došla mi je danas pošta, Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske. Ovo uopšte nije bilo u planu", navodi ovaj momak, koji je našminkan i ima nalakirane nokte. On nakon toga čita tekst pisma, u kom se navodi koja su njegova prava i obaveze, kao i da je kazna za odbijanje vojnog roka od 500 do 5000 evra.

"Mogu li da imam roze pištolj?", pitao je ovaj momak i tako završio video.

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"Video-snimak koji navodno prikazuje femboja (feminiziranog mladića) kako otvara pismo Ministarstva odbrane Republike Hrvatske kojim se poziva na obavezno služenje vojnog roka postao je viralan na TikToku", navodi se u opisu TikTok videa koji je podjelila stranica "DailyCroatia".

Hrvatska je od početka ove godine uvela obavezu služenja vojnog roka za sve punoljetne muškarce. Ovaj konkretan video-snimak ponovo je pokrenuo javnu raspravu o primeni novog zakona i tome kako se mlađe generacije suočavaju sa obavezom koja decenijama nije bila na snazi.

(telegraf)

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vojni rok

Hrvatska

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