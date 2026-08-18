Japanci sjeli nasred Baščaršije da popiju kafu pa postali hit na društvenim mrežama

Autor:ATV redakcija
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Sarajevo je poznato po tradiciji ispijanja domaće kafe, međutim, šta se desi kada gosti sa Dalekog istoka odluče da popiju kafu, li bez "uputstva za upotrebu"?
Upravo jedna takva scena, zabilježena ispred kafeterije na Baščaršiji, postala je apsolutni hit na društvenim mrežama.
Grupa turista iz Japana odlučila je da predahne tokom obilaska grada. Sjeli su i naručili tradicionalnu kafu iz džezve.
Ipak, scena koja je usljedila privukla je pažnju svih prisutnih na ulici. Prolaznici bukvalno nisu mogli da sklone oči sa njih zbog načina na koji su pristupili ovom ritualu.
Japanci piju kahvu iz džezve 😂 pic.twitter.com/FFjL3ZqmqI— Gulanfer Misirlić (@notorni) August 15, 2026
Umjesto laganog uživanja, turisti su zbunjeno gledali u džezvu, fildžane i šećer, pokušavajući da shvate kako se ova kafa zapravo pije.
Njihovi nespretni, ali izuzetno simpatični potezi i zbunjeni izrazi lica dok su pažljivo analizirali svaki gutljaj odmah su privukli pažnju lokalaca koji su sjedjeli u blizini.
Ono što je mnoge posebno začudilo bio je trenutak kada su turisti počeli da piju kafu direktno iz džezve.
Snimak je brzinom svjetlosti obišao mreže, a komentari ne prestaju da se nižu.
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